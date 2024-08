Az ABB stabilizálni fogja a villamosenergia-hálózatot a spanyol szigetek zöld energiára való átállása során

Egymás után gyűjti be a nemzetközi elismeréseket a K&H. Idén elnyerte a Euromoney „Magyarország legjobb digitális bankja 2024” díját is azt követően, hogy ugyanez a magazin a legjobb hazai pénzintézetnek járó elismerést is odaítélte a K&H-nak. A bankvilág egyik legelismertebb szaklapjának díja a K&H magyar pénzpiacon kiemelkedően innovatív megoldásainak szól.