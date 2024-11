A digitális technológiák jelentik a jövő oktatásának alapját

forrás: Prím Online, 2024. november 23. 13:47

Okostanterem, szupergyors Wi-Fi és innovatív tárolási megoldások – többek között ezek a technológiai fejlesztések alakíthatják az egyetemi oktatás és -kutatás jövőjét. Az Óbudai Egyetem és a Huawei Technologies „Digitális fokozatváltás a felsőoktatásban” című közös rendezvényén a digitális oktatás legújabb trendjeit és a Huawei legfejlettebb megoldásait mutatták be, amelyek hatékonyabbá és interaktívabbá tehetik a tanulási környezetet. Az Óbudai Egyetemen már telepítési fázisban lévő Wi-Fi 7 hálózati technológia például négyszer gyorsabb adatátvitelt kínál, míg a mesterséges intelligencia és a felhőalapú megoldások a személyre szabott oktatást és nemzetközi kutatási együttműködéseket támogatják.

Az Óbudai Egyetem adott otthont a „Digitális fokozatváltás a felsőoktatásban” című rendezvénynek, amelynek fókuszában a felsőoktatási intézmények digitalizációs kihívásai és lehetőségei álltak, különös tekintettel az oktatásra szabott technológiai megoldásokra. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a legújabb trendeket, a felsőoktatásban alkalmazható innovatív technológiákat, valamint a Huawei Technologies megoldásait, amelyek elősegíthetik a modern, interaktív oktatási környezet kialakítását.

A rendezvényen bemutatott megoldások közös nevezője a mesterséges intelligencia (MI) és a felhőalapú technológia volt, amelyek új távlatokat nyitnak az oktatási intézmények számára. Az MI-alapú tanulási rendszerek például személyre szabott oktatási élményt kínálnak, míg a felhőalapú infrastruktúra a földrajzi korlátok nélküli együttműködést segíti elő, legyen szó nemzetközi kutatási projektekről vagy távoli oktatásról. Az eseményen részt vevő oktatási szakemberek és kutatók egyetértettek abban, hogy az ilyen technológiák alkalmazása nemcsak hatékonyabbá és vonzóbbá teszik az oktatást, hanem hosszú távon elősegítik a magyar felsőoktatási rendszer nemzetközi versenyképességét is.

Wi-Fi 7: a négyszer gyorsabb adatátvitel jövőre már elérhetővé válik

A rendezvény egyik legnagyobb figyelmet kapott újdonsága a Wi-Fi 7 technológia volt, amelynek telepítése már zajlik az Óbudai Egyetemen. Az új generációs hálózati technológia négyszer gyorsabb adatátvitelt biztosít, mint elődje, a Wi-Fi 6, és a Multi-Link Operation, azaz több sávos működést lehetővé tévő technológiának köszönhetően egyszerre több frekvenciasávon továbbítja az adatokat. Ez csökkenti a hálózati torlódásokat és a válaszidőt is, még akkor is, ha sok eszköz csatlakozik a hálózatra. Az innováció 2025-től már teljes kapacitással fogja támogatni az egyetem kutatási és oktatási tevékenységeit, az eseményen pedig a résztvevők valós környezetben próbálhatták ki, mit is jelent a gyakorlatban a jövő hálózata.

Okos tantermek, új oktatási élmények, és hatékony adattárolás

A rendezvényen a digitális oktatás új korszakát képviselő Huawei Smart Classroom Solution is bemutatkozott. A vállalat innovatív megoldása jól példázta, miként lehet egy tanterem egyszerre interaktív, hatékony és élményközpontú. A Huawei Smart Classroom Solution az interaktív tanulási élményeket egyesíti a legújabb technológiai eszközökkel. A rendszer az online és offline tanulás kombinálásával növeli a diákok aktivitását, miközben a tanároknak segít egyszerűsíteni a tananyagok bemutatását.

A megoldás központi része, az IdeaHub Board intelligens érintőképernyős kijelző egyszerre működik digitális táblaként, videokonferencia-rendszerként és tartalommegosztó platformként. A multifunkciós eszköz lehetővé teszi, hogy a tanárok és diákok közösen dolgozzanak dokumentumokon, készítsenek jegyzeteket vagy rajzokat. Az IdeaHub emellett ideális hibrid oktatási eszköz is, beépített kamerái és mikrofonjai révén támogatja a távoli oktatást és csoportmunkát. Könnyen összekapcsolható más készülékekkel, például laptopokkal vagy tabletekkel, így a tananyagok vagy prezentációk egyszerűen megoszthatók. Az IdeaHub a Huawei oktatási felhőplatformjával is együttműködik, amelyen keresztül további digitális tartalmak, tananyagok és interaktív alkalmazások érhetők el.

Az eseményen résztvevők továbbá a vállalat egyik legfejlettebb tárolási megoldásával is megismerkedhettek. A Huawei OceanStor Pacific rendszer képes nagy mennyiségű adat gyors és hatékony kezelésére. Így ideális választás többek között kutatási projektek vagy nagy számítási kapacitást igénylő programok esetében. Különlegessége, hogy képes alkalmazkodni a változó igényekhez, valamint különböző típusú adatkezelési megoldásokat támogat, ezáltal könnyen integrálható a meglévő informatikai rendszerekbe.

Huawei ICT Academy program: híd a felsőoktatás és a munkaerőpiac között

A technológiai megoldások mellett a Huawei a tudásátadásra is nagy hangsúlyt fektet: a vállalat Huawei ICT Academy programja a felsőoktatás és az informatikai munkaerőpiac közötti hivatott hidat képezni, lehetőséget biztosítva a diákok számára a piacképes tudás megszerzésére. A program résztevői megismerkedhetnek a legújabb informatikai trendekkel és technológiákkal, élvonalbeli szimulációs eszközökkel tanulhatnak, valamint ingyenes minősített vizsgát tehetnek.

Magyarországon már öt oktatási intézmény, köztük az Óbudai Egyetem is részt vesz az ICT Academy programban. A program versenyei, mint például a 2024/2025-ös tanév ICT versenye, további lehetőségeket kínálnak a diákok számára a versenyképes tudás megszerzésére. Az idei verseny három kategóriában zajlik: Gyakorlat (Practice), Innováció (Innovation) és Oktatás (Teaching). A versenyre való jelentkezéshez a diákoknak és tanároknak regisztrálniuk kell a Huawei ICT Academy hivatalos oldalán, a regisztrációs határidő diákoknak december 31., tanároknak pedig november 30.