Ez most Magyarország 10 legjobb munkáltatója a dolgozói vélemények alapján

forrás: Prím Online, 2024. november 23. 11:59

A Munkahelyeink.hu idén negyedik alkalommal készítette el a Top Employers Hungary listát, amely kizárólag a korábbi és jelenlegi munkavállalók véleménye alapján állítja össze Magyarország legkedveltebb munkahelyeinek rangsorát. A lista célja, hogy hiteles információt nyújtson a munkavállalóknak a munkahelyek kiválasztásához, valamint hasznos visszajelzést biztosítson a munkáltatóknak a munkáltatói márkaépítésük eredményességéről.

A rangsor átlátható és megbízható módszertant alkalmaz, amely valódi dolgozói visszajelzéseken alapul. Az összesített pontszám 70%-a az általános elégedettségre vonatkozó értékelésből, míg 30%-a öt kiemelt kritériumra (bérezés és juttatások, fejlődési lehetőségek, munka és magánélet egyensúlya, menedzsment, vállalati kultúra és értékek) adott értékelés alapján áll össze. A listán csak azok a vállalatok szerepelhetnek, amelyek már legalább 30 munkavállalói visszajelzéssel rendelkeznek a portálon. A legfrissebb Top Employers Hungary lista összeállításához a 2024. október 31. és 2024. november 16. között érkezett értékeléseket használták fel.

A 10 legmagasabbra értékelt munkáltató jelenleg a következő:

1. Coloplast Hungary

2. Yettel Magyarország

3. Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

4. PENNY

5. Nokia

6. Erste Bank

7. B+N Referencia

8. Bosch Magyarország

9. EPAM Hungary

10. AUDI HUNGARIA

A további cégekkel bővített hivatalos lista elérhető online, az összesen 50 vállalatot tartalmazó teljes rangsor a Munkahelyeink.hu online katalógusában jelenik meg 2025 elején.

Costin Tudor

“A Coloplast Hungary, a Yettel Magyarország és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary elismerése, mint az ország három legjobb munkáltatója, bizonyítja, hogy kiemelten fontos számukra a dolgozók elégedettsége és fejlődése. Ezek a vállalatok példaértékűen mutatják be, hogy a támogató munkahelyi légkör és az alkalmazottak megbecsülése hozzájárulhat a tartós sikerhez. Az eredmény hangsúlyozza, hogy ezek a cégek vezető szerepet töltenek be az innováció, az együttműködés és a munkahelyi jólét előmozdításában, inspirációt nyújtva minden hazai vállalat számára” – mondta el Costin Tudor, a Munkahelyeink.hu ügyvezető igazgatója.

Szarka Péter

“Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a Coloplast Hungary Kft. az első helyet szerezte meg a Munkahelyeink.hu Top Employers Hungary munkáltatói rangsorában. Ez a díj a csapatunk kitartó munkájának és elkötelezettségének köszönhető, és megerősíti, hogy jó úton járunk. Kiemelten fontos számunkra, hogy kollégáink jól érezzék magukat, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy támogató és emberközpontú munkakörnyezetet teremtsünk. Köszönjük minden kollégánknak és szavazónknak a támogatást és a bizalmat” – mondta el Szarka Péter, a Coloplast Hungary szenior alelnöke.

A Munkahelyeink.hu-t üzemeltető WhereWeWork.com csoport Kelet-Közép-Európa, valamint a Közel-Kelet és Észak-Afrika egyik legnagyobb munkavállalói és munkáltatói platformja, több mint 2,5 millió felhasználóval csak a kelet-közép-európai régióban. Az oldal több mint 550.000 regisztrált alkalmazottal rendelkezik Magyarországon. A Munkahelyeink.hu-ra a munkavállalók ingyenesen regisztrálhatnak, a cégek számára éves előfizetéssel érhetők el az oldal által nyújtott szolgáltatások.

A WhereWeWork.com Top Empolyers rangsorát Romániában idén tizedik, Magyarországon és Görögországban negyedik, Bulgáriában és Moldovában pedig harmadik alkalommal teszik közzé. A Munkahelyeink.hu továbbá bejelenti, hogy hamarosan Magyarországon is közzéteszi az 50 legtekintélyesebb munkaadó listáját. A Top 50 Most Appreciated Employers to Work for in 2025 rangsor a következő év elején lesz elérhető letölthető formátumban.