Dobozban a dicsőség – A csomagolástechnika élmezőnyében a debreceni Sz. Variáns

forrás: Prím Online, 2025. január 30. 17:59

A 2024-ben 30 éves debreceni családi vállalkozás, amely Magyarország egyik vezető csomagolástechnikai cége, tizedik alkalommal kapta meg a Hungaropack nagydíjat, amely a csomagolóanyag-gyártók legnagyobb hazai elismerése. A közel 60 éves múltra visszatekintő kitüntető címet ezúttal egy édesipari termék luxus szegmensét erősítő csomagolásáért adták át a debreceni manufaktúrának.

A cég innovatív megoldásaival és környezettudatos megközelítéseivel továbbra is kiemelkedő eredményeket ér el a hazai és a nemzetközi piacon, miközben élen jár a hagyomány és a modern technológia ötvözésében, hozzájárulva a magyar csomagolástechnikai ipar nemzetközi ismertségének növeléséhez. A családi vállalkozás évente több tízmillió dobozt készít, amelynek 80%-a a hazai piac igényeit elégíti ki, míg 20%-a exportcélokat szolgál. A külpiacra gyártott meseszép termékek 10%-át Szlovákiába, 5%-át Romániába, 3%-át Ausztriába, míg 2%-át Németországba szállítja. Emellett a vállalat beszállítóként neves márkáknak gyárt impozáns csomagolásokat, így Japántól Dubai-on át egészen Amerikáig jelennek meg a debreceni minőség lenyomatai. Ezzel a cég folyamatosan erősíti globális jelenlétét, bővíti nemzetközi befolyását, és új piacokat hódít meg szerte a világon. Az Sz.Variáns 2024-ben az előző évhez képest 23%-os forgalomnövekedést tudott elérni, ami különösen jónak mondható a piaci körülményeket tekintve.

Harmadik évtizede a siker útján

Az Sz. Variáns 2024-ben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, amely alkalomból a cég számos elismerést és figyelmet kapott. A jubileum mellett további büszkeségre ad okot, hogy a vállalkozás ügyvezető tulajdonosa, Szakál János, az Ernst & Young „Az év üzletembere” elismerés közel 40 jelöltje közé is bekerült.

A Hungaropack díj és az Sz.Variáns 10. diadala

A Hungaropack díj Magyarország legnagyobb presztízsű elismerése, amely évente a leginnovatívabb és legkiválóbb csomagolási megoldásokat jutalmazza, egyúttal a nyerteseknek lehetőséget biztosít a nemzetközi piacokon való megjelenésre is. A pályaműveket név nélküli elbírálás során egy független szakmai bizottság értékeli, amely évente mintegy 100 munkát vizsgál. A díjazás során 4-5 termék érdemel elismerést, míg a többi induló egyéb kitüntetésben részesülhet. A Hungaropack díj az évtizedek során a kiválóság és az innováció megtestesítőjévé vált, és továbbra is kiemelkedő szerepet játszik a magyar csomagolási ipar sikerében, valamint annak nemzetközi elismertségében. A pályázat benyújtása minden év nyár elején történik, ezért az év során folyamatosan mérlegeli a vállalat, mely termékei felelnek meg a csomagolási verseny szigorú előírásainak.

Művészet a karácsonyi asztalon: az év díjazott szaloncukor csomagolása

Az Sz.Variáns tavaly már tizedik alkalommal nyerte el ezt a rangos kitüntetést, egy prémium kategóriás édesipari termék csomagolásának kimagasló színvonalú megoldásáért. A díjnyertes dizájn egy exkluzív szaloncukor doboza, amely formavilágában tradicionális, ugyanakkor megmunkálásával és megjelenésével messze kiemelkedik a szokványos megoldások közül. Az UV lakkozással, dombornyomással, aranyozással és különleges grafikai elemekkel díszített fóliaablak eleganciát kölcsönöz az ünnepi terméknek. Az egyedi fejlesztés nemcsak esztétikai értéket képvisel, hanem a kivitelezés funkcionalitását is magasabb szintre emeli, ezzel tovább erősítve a termék pozícióját.

A díjnyertes szaloncukor doboz

A karácsonyi édesség luxuskategóriás összetevői – például a szicíliai pisztácia és a piemonti mogyoró – valamint a csokoládégyár történelmi múltja olyan csomagolástechnikai megoldásokat követeltek, amelyek egyszerre idézik meg a 19. század végének gazdagságát, miközben alkalmazzák a 21. század legmodernebb technológiai innovációit.

„A csomagolás tervezése során alapvető szempont volt, hogy a termék megfeleljen a Stühmer Kft. technológiailag fejlett gyártóüzeme magas műszaki követelményeinek. Az alapanyagok kiválasztása, a nyomtatási eljárások, valamint a felületkezelés során a legmagasabb szakmai színvonalat és precizitást alkalmaztuk, figyelembe véve a nagy múltú vállalat arculati elvárásait is. Az egyedi technikák – mint a domborítás, a prégelés, az ablakos kivitelezés és a különleges rátétek – kézműves igényességű, művészi munka eredményei.





Az elkészült kivitelezés olyan archaizáló esztétikát képvisel, amely Friedrich Stühmer munkássága előtt tiszteleg, miközben az 1868-as történelmi gyökereket idézi meg.” – hangsúlyozta Szakál János, az Sz.Variáns ügyvezető igazgatója.

Szakál János

A hagyományok iránti tisztelet harmonikusan ötvöződik a korszerű technológiai megoldásokkal, így a csomagolás méltó kísérője a Stühmer luxus szaloncukrainak.

Az Sz. Variáns már februártól készül a karácsonyra

Az Sz.Variáns karácsonyi előkészületei már február közepén kezdetüket veszik, amikor a megrendelők igényei végleg formát öltenek. A tavaszi egyeztetések jelentik a nyáron induló gyártás alapját. A vállalat már szeptemberben megkezdi a legkeresettebb termékek – például a szaloncukor dobozok, a beauty termékeket rejtő díszcsomagolások, valamint a céges logóval ellátott papírtáskák készítését, hogy az ünnepi hajrában biztosítani tudják a zökkenőmentes kiszolgálást. A Lean folyamatfejlesztési rendszer segítségével optimalizált gyártási ütemezés garantálja a vállalat hatékony működését.

A cég vezetője szerint az idei év különösen ígéretes növekedési kilátásokat tartogat, különösen a kisebb vállalatok számára, amelyek dinamikus fejlődése kiemelkedő.

Fenntartható és esztétikus csomagolás a kozmetikai termékeknek is

Az Sz. Variáns a Stühmer csokoládé díszdoboza mellett a Somogy vármegyei kozmetikai termékeket gyártó CRÉEM Kft. csomagolási koncepciójára is büszke. A családi vállalkozás dobozainak tervezése során a természet közelsége és a fenntarthatóság elvei kerültek a középpontba, így a megoldás a hagyományos minőséget és a környezettudatos, esztétikai dizájnt ötvözi. Ezen alapelvek mentén a kozmetikai termékek díszdobozai nemcsak a minőséget és a fenntarthatóságot, hanem a vizuális harmóniát is megjelenítik, tökéletesen kifejezve a márka filozófiáját.

A CRÉEM Kft. csomagolási koncepciója

A kozmetikai termékcsalád csomagolása FSC-minősítésű, környezetbarát CRUSH GRAPE papírból készült, amely 15%-ban szőlőmagrostot és 30%-ban újrahasznosított anyagot tartalmaz. Ez az innovatív és fenntartható csomagolási koncepció elnyerte a rangos Store Insider díjat, amely a kereskedelmi és élelmiszeripari szektor kiemelkedő szereplőit és úttörő megoldásait ismeri el. Ez a kitüntetés tovább erősíti az Sz.Variáns meghatározó szerepét a csomagolástechnikai iparágban.

Közösségi értékek és munkatársi megbecsülés

Az Sz.Variáns Kft. a társadalmi felelősségvállalást alapvető társasági értékként tekinti, ennek megfelelően rendszeresen támogatja a debreceni gyerekklinikát, a helyi hospice szervezet nővéreit, valamint az Országos Vérellátó Szolgálatot. A cég tervei között szerepel a Down szindrómásokat segítő alapítvány munkájának segítése. A vállalat már számos alkalommal összhangba került helyi iskolák és óvodák kezdeményezéseivel. A debreceni családi vállalkozás nemcsak a környezete iránti felelősségvállalásban elkötelezett, hanem a munkatársai jóllétének biztosításában is. A dolgozók év végi elismerésének egyik szép példája a Mikulás napi hagyományos reggeli, amely során a kollégák a sütemények és a közös koccintás mellett átvehetik karácsonyi borukat is, így méltó módon ünnepelve az év eredményeit.

A jövő csomagolása: okosmegoldások az Sz. Variáns termékeiben

A jövőt illetően a cég újabb innovációkra készül. Terveik között szerepel az okoscsomagolások fejlesztése, amelyek 2025-ben már megjelenhetnek az Sz. Variáns termékpalettáján. Az újítások célja, hogy a csomagolások ne csak funkcionálisak és esztétikusak, hanem interaktívak is legyenek, tovább növelve a vásárlói élményt.

Az Sz.Variáns dobozai nem csupán elegáns csomagolások, hanem olyan különleges, sokoldalú ajándékok is, amelyek minden pillanatban emelik a megajándékozottak élményét, és hosszú távon is értéket képviselnek.