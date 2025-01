Intézkedett a luxemburgi társhatóság az NMHH jelzése nyomán

forrás: Prím Online, 2025. január 30. 20:55

Rádiós pályázaton hirdetett nyertest a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa. A testület január 28-i ülésén ugyanakkor két, emberi méltóságot sértő médiatartalom vonatkozásában is bírságot szabott ki. Az NMHH jelzése nyomán a luxemburgi társhatóság megrovásban részesített egy, a joghatósága alá tartozó médiaszolgáltatót.

Az egyedüli érvényes pályázati ajánlatot benyújtó Kapukom Kft. lett a nyertese annak a pályázati eljárásnak, amelyet a Kapuvár 94,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára írt ki a Médiatanács. A pályáztatásra azért került sor, mert a Kapukom Kft. médiaszolgáltatási jogosultsága 12 év után lejárt.

A testület megállapította, hogy emberi méltóságot sértő kijelentések hangzottak el az ATV-n az Egyenes Beszéd október 1-jén sugárzott adásának izraeli–palesztin konfliktust érintő, aktuális külpolitikai kérdésekkel foglalkozó szegmensében, emiatt a Médiatanács 200 ezer forint bírságot rótt ki az ATV Zrt.-re, valamint a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte.

Emberi méltóságot sértett a TV2 is a Tények Plusz 221., 2024. szeptember 4-én 18 óra 45 perctől sugárzott adásában. A kifogásolt műsorrészben közreadott riport két, iskolai zaklatás áldozatává vált kamasz tragédiáját dolgozta fel, és ezt az érzékeny témáról szóló tudósítást a médiaszolgáltató egy zenés tehetségkutató promóciójával kötötte össze. A műsorszámot a csatorna szeptember 7-én „Tények Plusz adás, 2024. szeptember 4., szerda” címmel a Tények.hu és a TV2 Play megnevezésű lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásain is elérhetővé tette, ezáltal a TV2 Zrt. összesen három alkalommal sértette meg az emberi méltóság tiszteletben tartását előíró törvényi rendelkezést. A három alkalommal elkövetett jogsértés miatt a Médiatanács a TV2 Zrt.-t hárommillió forint bírság megfizetésére, valamint a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte.

A testület azt is megállapította, hogy a Dikh TV a tavaly október 10–16. között sugárzott műsorával megsértette a tematikus műsorszámok sugárzásának napi arányára vonatkozó kötelezettségét, emiatt az Első Roma Média Műsorszolgáltató Kft.-t 50 ezer forint bírság megfizetésére és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte.

Burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének gyanúja miatt indított eljárást a Médiatanács az Esélyegyenlőség és Fenntarthatóság Egyesülettel szemben, mert a Szol24 elnevezésű, a www.szol24.hu oldalon elérhető internetes sajtótermékben tavaly december 11-én és 18-án megjelentetetett, grilleszközöket bemutató cikkek kereskedelmi célokat szolgálhattak. A médiatartalom-szolgáltató egyes webáruházakra közvetlenül mutató linkeket is beágyazott a márkaneveket és konkrét terméktípusokat is megnevező cikkekbe, és kiemelte a termékek pozitív tulajdonságait, miközben nem jelezte a médiatartalmak reklámjellegét.

A médiahatóság jelzése nyomán megrovásban részesítette a luxemburgi társhatóság, az ALIA a joghatósága alatt működő CLT-UFA SA médiaszolgáltatót az RTL Gold (version in Hungarian) állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2024. február 28-án 7 óra 52 perctől sugárzott Mónika Show 387. részével kapcsolatban. Az NMHH azért fordult a társhatósághoz, mert a III. korhatári kategóriába (tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott) sorolt műsorszámot – amelyet 2024. február 27-én 18 óra 9 perces kezdettel ismételten közzétett a médiaszolgáltató – az abban halmozottan előforduló szexuális utalásokra tekintettel a magyar szabályozás alapján a IV. korhatári kategóriába (tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott) kellett volna sorolni, ebből következően a műsorszám sugárzási időpontja sem volt megfelelő. A társhatóság megállapította: az, hogy a médiaszolgáltató a műsorszámot 12 éven aluliak számára nem ajánlott korhatár-besorolással, reggeli időpontban tett közzé, nyilvánvalóan nem felelt meg a kiskorúak védelmére vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályi előírásoknak – ahogy azt egyébként a médiaszolgáltató is elismerte. A műsorszámot az ALIA szerint is a IV. korhatár-kategóriába kellett volna besorolni, és csak 21 és reggel 5 óra között lett volna szabad sugározni.