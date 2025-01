A Prologisnak újból bizalmat szavazott a piac vezető szereplője

forrás: Prím Online, 2025. január 31. 11:33

Az integrált logisztikai megoldások vezető szolgáltatója számára döntő szempont volt a szerződéshosszabbításnál mind a raktár, mind a Prologis által nyújtott szolgáltatások magas színvonala, továbbá a Prologis Park Budapest-Gyál stratégiai szempontból kiemelt elhelyezkedése is. A park Budapesttől 18 kilométerre, az M5-ös autópályától és az M0-s körgyűrűtől egyaránt 1-1 kilométerre található, ezáltal biztosítja a gyors, zökkenőmentes szállítmányozást és az ellátási láncok hatékony elérését.

A Prologis logisztikai központja az ügyfél igényeihez igazodik, és fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartva számos fejlesztésen esik át. A Prologis javít a raktár és a hozzá kapcsolt irodahelyiségek energiahatékonyságán, többek között az irodahelyiség homlokzatán kicseréli az ablakokat, elektromos autó töltőket telepít, és a korábbi LED-világítást még hatékonyabb mozgás- és fényérzékelős operációhoz programozható LED-rendszerre cseréli. A raktárépületben új dokkoló kapukat is telepítenek, amelyek szintén az ügyfél számára személyre szabott módon biztosítják a működési folyamatok gördülékenységét.

„Nagyon örülünk, hogy partnerünk úgy döntött, továbbra is velünk marad, mert ez is azt bizonyítja, hogy a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtjuk ügyfeleinknek” – nyilatkozta Hunyadi Zsuzsanna, a Prologis magyarországi bérbeadásért és ügyfélelégedettségért felelős igazgatója. „Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az ügyfél által használt épület az eszközgazdálkodásunknak, a magas minőségnek és a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően sikeresen veszi fel a versenyt akár az új épületekkel, ezáltal hosszú távon is támogatni tudjuk partnerünk növekedését és sikereit.”