A Huawei legújabb technológiai fejlesztései az MWC-n

forrás: Prím Online, 2025. március 6. 16:18

Prémium okostelefonok úttörő technológiákkal

A HUAWEI Mate XT a világ első kereskedelmi forgalomban elérhető háromba hajtható okostelefonja, amely forradalmi, kétirányú zsanértechnológiát alkalmaz, lehetővé téve különböző kijelzőmódok használatát. A készülék kamerarendszere innovatív, 10 fokozatban állítható rekesznyílást kínál, hogy a fényviszonyokhoz alkalmazkodjon. Az MWC-n a látogatók 3D effektusokon keresztül is megismerhetik a készülék dizájnját. A Mate 70 modellek Ultra Chroma Camera technológiával biztosítanak kiváló színhűséget, míg a Mate X6 grafén alapú hővezetési rendszerével még jeget is vághatnak a látogatók, hogy ennek előnyeit kipróbálják.

Egészségtudatos viselhető eszközök

A Huawei WATCH GT 5 sorozata a TruSense System technológiát alkalmazza a gyorsabb pulzusméréshez, amit a látogatók összevethetnek professzionális mérési eredményekkel. A WATCH D2, a világ első csuklón hordható okoskészüléke, képes 24 órás vérnyomás-ellenőrzésre. Az elegáns dizájnú Huawei okosórák fejlett egészségkövető funkciókkal rendelkeznek, kiemelve a szív- és érrendszer egészségének figyelését.

Új szint a kreativitás és termelékenység terén

A MatePad Pro 13,2” táblagép PaperMatte kijelző technológiája papírszerű élményt nyújt írás és rajzolás közben. A legújabb M-Pencil akár 10 000 szintű nyomásérzékenységgel teszi lehetővé a részletgazdag grafikák készítését. Emellett a táblagép PC szintű produktivitási funkciókat kínál. A FreeArc nyitott fülhallgató kényelmes és biztonságos viseletet biztosít, kategóriájában pedig kimagasló hangzást nyújt. Emellett vízálló, így ideális kültéri tevékenységekhez is.

Huawei eredmények a prémium technológiákban

2024-ben a Huawei összehajtható okostelefonokból több mint 1 millió darabot adott el, 97%-os növekedést elérve. Piacvezető pozícióját Kínában 51,29%-os részesedéssel erősítette meg. A viselhető eszközök és táblagépek szintén jelentős növekedést mutattak, miközben a Huawei Egészség alkalmazás több mint 110 millió aktív havi felhasználót ért el.

English Summary



At MWC 2025, Huawei showcases its flagship products, including the HUAWEI Mate XT, the first tri-fold smartphone, the Mate 70 and Mate X6 smartphones, the innovative FreeArc open-ear headphones, and the MatePad Pro 13.2” tablet. Cutting-edge technology such as foldable displays, advanced camera systems, graphene-based cooling, and health-monitoring wearables highlight Huawei's commitment to innovation. The brand also celebrates its success in the premium tech market with impressive growth in foldable devices, wearables, and tablets.