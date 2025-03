Az Év Honlapja díj egyik nyertese a mateking.hu

forrás: Prím Online, 2025. március 6. 17:56

Tavaly ősz óta a mateking nemcsak egy e-learning platformként működik, hanem elindította iskolai programját is, amely a hagyományos oktatási módszereket modern online eszközökkel ötvözi. A program során a tanárok tanórai hozzáférést és módszertani támogatást kapnak, lehetőséget adva a tanulási élmény fokozására és a nehezebben haladó diákok hatékonyabb segítésére. Mindezt teljesen ingyenesen kínálják az iskolák és pedagógusaik számára.

Ma már az iskolák több mint 70%-a, 740 általános- és középiskola több mint 3450 matematikatanára használja a mateking tananyagait matematika órákon.

A mateking célja, hogy innovatív megoldásokkal hosszú távon hozzájáruljon a magyar matematikaoktatás megújításához. Az Év Honlapja elismerés elnyerésével a valódi nyertesek a magyar iskolák és diákok, akik könnyen hozzáférhetnek az egyedi e-learning platform jól felépített és könnyen érthető tananyagaihoz, akár ingyenesen.

A diákok magabiztosabbá váltak

„A mateking platform segítségével könnyedén bemutatható egy-egy új téma. Az óra első 5-10 percében látványos formában vezethetjük be a diákoknak az új anyagot. Ez a tanároknak kényelmes, mert egy jól megtervezett tananyagot használhatnak, a diákoknak pedig érdekes, mivel a vizuális megoldásoknak köszönhetően nagyobb eséllyel vonzza őket a további feladatok is. Ezen kívül a tanárok szívesen használják a platformot a diákok figyelmének fenntartására is” – mondta Mosóczi András matematikatanár, a mateking.hu alapítója, aki a tanárok visszajelzései alapján osztotta meg tapasztalataikat.

Hozzátette: „A platform az oktatás differenciálásában is segít, ami fontos, mivel a diákok különböző tempóban sajátítják el az anyagot és oldják meg a feladatokat. A digitális tananyag lehetővé teszi, hogy a gyorsabb tanulók önállóan nehezebb feladatokat végezzenek, míg azok, akiknek további magyarázatra van szükségük, a platform segítségével mélyíthetik tudásukat. Így szinte olyan, mintha két tanár lenne jelen az órán.”

„A gyerekek érdekes színfoltnak és új gyakorlási felületnek tartják a mateking anyagait. Több gyengébben teljesítő tanulónk lelkesebbé vált, ügyesebbek lettek, és bátrabban, magabiztosabban szólalnak meg az órákon, mert önbizalmat kaptak a matematika területén” – osztotta meg tapasztalatait a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola matematikatanára.

English Summary

This year, mateking.hu won the "Website of the Year" award in the e-learning and education categories. The platform helps Hungarian teachers by offering free access to educational materials, making math more understandable and enjoyable for students. Over 740 schools and 3,450 math teachers already use mateking.hu, which enhances lesson engagement, supports differentiated teaching, and boosts student confidence.