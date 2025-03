Digitális kényelem: Így könnyíti meg az életed Kate, a K&H pénzügyi asszisztense

forrás: Prím Online, 2025. március 6. 14:42

Bizonyára mindenkinek eszébe jutott már olyan online vásárlás, ahol meg kell adni a bankkártyánk adatokat: a kártyaszámot, a lejárati dátumot és a gyakran elfelejtett háromjegyű biztonsági kódot, a CVC-t. Ilyenkor nem ritkán kell felállnunk a fotelból, megkeresni a kártyát, és bepötyögni a szükséges információkat, ha nem készítettük elő a kártyát előre. Ráadásul sokszor nem is ideális környezetben történik mindez, hanem rohanás közben.

A K&H digitális pénzügyi asszisztense, Kate, azonban megoldást kínál a fent említett problémára: kérésre most már a kártyaszámot, lejárati dátumot és a háromjegyű CVC-kódot is megadja, így jelentősen megkönnyíti és gyorsítja az online vásárlásokat.

Kate okosabb, mint a mobilbank Kate olyan tudással bír, amelyről a mobilbanki felhasználók talán nem is gondolnák, mivel ezek a funkciók nem elérhetők a mobilbank alkalmazásban. Ha még kényelmesebben szeretnénk használni, a K&H mobilbank applikációját widgetként is elhelyezhetjük a telefonunk kezdőképernyőjén, így Kate közvetlenül, egyetlen kattintással elérhetővé válik, tovább gyorsítva és egyszerűsítve a bankolást.

„A bankunk innovációs céljai mindig a felhasználói élmény javítását célozzák: arra törekszünk, hogy ügyfeleink a pénzügyeiket gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhessék. Kate új funkciója is ezt a célt szolgálja. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a legjobb bankolási élményt nyújtsuk ügyfeleinknek, nap mint nap bizonyítva, hogy nem véletlenül nyerünk országos és nemzetközi díjakat a felhasználói élmény fejlesztéséért” – nyilatkozta Németh Balázs, a K&H Bank innovációs vezetője.

English Summary

Kate, the K&H digital financial assistant, now makes online shopping easier by securely providing your credit card number, expiration date, and CVC code upon request. This feature simplifies the checkout process without needing to search for your card. Additionally, Kate is available directly via the K&H mobile app widget, offering a fast and convenient banking experience.