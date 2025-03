Hét női találmány, amelyek megváltoztatták az autózást

forrás: Prím Online, 2025. március 7. 10:12

A nőnap alkalmából, a női egyenjogúság és a női nem iránti tisztelet jegyében, az Ayvens Magyarország összegyűjtött hét jelentős autóipari újítást, amelyeket nők terveztek vagy tökéletesítettek:

Ablaktörlő

1902-ben, New York-i utazása során Mary Anderson észrevette, hogy a trolivezetők megállnak, hogy kiszálljanak és megtisztítsák az ablakokat esőtől vagy hóeséstől. Ezen tapasztalata alapján jött az ötlet egy olyan eszköz kifejlesztésére, amely belsőleg működtethető, hogy az autó szélvédőjét tisztán tartsa. 1903-ban Mary Anderson szabadalmaztatta a kézi kart, amely előre-hátra mozgatta az eszközt a szélvédőn, így létrehozva az ablaktörlő első változatát. Később, 1917-ben Charlotte Bridgwood szabadalmaztatta az első automata, elektromos meghajtású ablaktörlőt, amely megalapozta a mai modern rendszerek fejlesztését.

Autófűtés

Margaret Wilcox, aki a korszak egyik kevés női gépészmérnöke volt, 1893-ban szabadalmaztatta azt a rendszert, amely a motorból származó forró levegőt a jármű belsejébe vezetve melegen tartotta a sofőrt és az utasokat. Ez volt az első autófűtés, amely azóta is alapot ad a modern fűtőrendszerek számára.

Irányjelző

Florence Lawrence, a némafilmek sztárja és az autózás iránti szenvedélye révén, kifejlesztette az első automatikus irányjelző rendszert. Az ő által tervezett karok a kocsi hátsó részén jelezték a sofőr szándékait, és előfutárai lettek a mai modern indexlámpáknak. Érdekesség, hogy Florence Lawrence az első automata ablaktörlő feltalálójának, Charlotte Bridgwoodnak a lánya volt.

GPS-technológia

Dr. Gladys West, matematikusként dolgozva az amerikai haditengerészetnél, kulcsszerepet játszott a műholdas helymeghatározó rendszerek (GPS) matematikai modelljeinek kidolgozásában. Az ő munkája nélkül a mai navigációs rendszerek, így az autós GPS-ek sem létezhetnének a jelenlegi formájukban.

Önzáró üzemanyag-sapka

Alice H. Parker több találmánya között az önzáró üzemanyagsapka is szerepel, amely megakadályozza a benzin elpárolgását és csökkenti a tűzveszélyt, biztonságosabbá téve az üzemanyagtöltést.

Útburkolati sávok

June McCarroll találmánya, a közúti sávokat elválasztó fehér vonalak, alapjaiban változtatta meg a közlekedésbiztonságot. Egyszerű, de zseniális ötlete – egyetlen fehér vonal a közúton – azóta számos további fejlesztést inspirált, de a közlekedési sávok alapvetően biztonságosabbá tették az autózást minden generáció számára.

Gyújtógyertya-szigetelés

Helen Blair Bartlett, aki a General Motors AC Spark Plug részlegénél dolgozott az 1930-as években, feltalálta a gyújtógyertyák szigetelését. Geológusként szerzett tudományos ismereteit kamatoztatta a gyújtógyertya szigetelőberendezésének megtervezésében, és fontos szerepet játszott az autóipar fejlődésében.

A nők tehát már évtizedek óta jelentős hatást gyakorolnak az autóiparra, és kulcsszerepet játszanak a közlekedés biztonságának és hatékonyságának javításában. Ahogy az iparág fejlődik, egyre több női mérnök és feltaláló járul hozzá az autózás jövőjéhez, így elmondhatjuk, hogy az autóipar nem lenne ott, ahol most, nők nélkül.

English Summary

Around 100 years ago, driving became a symbol of women's equality, offering them newfound independence and freedom. Many women have significantly influenced the automotive industry, contributing to innovations that made driving safer and more comfortable. On International Women's Day, Ayvens Hungary highlights seven key automotive innovations designed or perfected by women, including the windshield wiper, car heater, turn signal, GPS technology, self-locking gas cap, lane markings, and spark plug insulation. These inventions have shaped the car industry and continue to impact modern transportation.