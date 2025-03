Intelligens világ, nyitott határok: A HONOR jövőképe az MWC-n

forrás: Prím Online, 2025. március 7. 14:32

A kerekasztal-beszélgetések során egy közös cél körvonalazódott: az AI technológiai kihívásainak és lehetőségeinek kezeléséhez most van a legnagyobb szükség a nyílt együttműködésre. Ez a szemlélet tükröződik a HONOR által nemrégiben bemutatott ALPHA TERV-ben is. Az új vállalati stratégia célja, hogy a HONOR a partnereivel együttműködve maximalizálja az emberi lehetőségeket, hogy a világ intelligens technológiák iránti elvárásainak minél jobban megfelelhessen.

„Ahogy belépünk a fizikai mesterséges intelligencia korszakába, elengedhetetlen, hogy áttörjük az iparági határokat, és közösen új paradigmát alkossunk az AI ökoszisztéma számára. Ehhez meg kell nyitnunk az iparág AI képességeit, platformot biztosítva a különböző eszközök számára, lehetővé téve a különféle operációs rendszerek közötti zökkenőmentes együttműködést és egy értékmegosztó ökoszisztéma felépítését” – mondta James Li, a HONOR vezérigazgatója.

Intelligens ökoszisztémák a kapcsolódás felett

A Fireside Chat során a beszélgetés fókuszában az állt, hogy az egyszerű összekapcsolhatóságon túl olyan intelligens ökoszisztémákat kell létrehozni, amelyek előre látják és proaktívan kezelik a felhasználói igényeket. A HONOR olyan jövőképet osztott meg, amelyben a technológia egyszerűsíti a mindennapi feladatokat, mint például a zökkenőmentes okostelefon-jármű és okosház kapcsolódás, valamint a viselhető eszközök, amelyek személyre szabott egészségügyi információkat nyújtanak. Ez a vízió a HONOR ALPHA TERV-en keresztül válik valóra, amely a vállalat elkötelezettségét tükrözi az emberközpontú dizájnt és csúcstechnológiát ötvöző innovációk iránt, amelyek jelentős változást hoznak a termelékenységben, a társadalomban és a kultúrában.

James Li, a HONOR vezérigazgatója

Az együttműködés fontossága az AI innovációkban

A beszélgetés során hangsúlyozták, hogy az iparági együttműködés kulcsfontosságú az innováció és az átjárhatóság biztosításában. A HONOR felismeri, hogy a szabványok meghatározásához szükséges az együttműködés, és folyamatosan támogatja a nyílt együttműködést a vezető iparági szereplőkkel az egységes AI-csatlakozási szabványok és megoldások kidolgozása érdekében. Ahogy a mesterséges intelligencia fejlődik és a fizikai AI-korszak kezdetét veszi, egyre fontosabbá válik az intelligens ökoszisztémák közös megalkotása, miközben a technológia fejlődő világában egyre több iparági szereplő navigál az összetett viszonyok között.

Az eszközre telepített technológiák szerepe

Az AI+ panelbeszélgetésen a HONOR az eszközre telepített és a felhőalapú mesterséges intelligencia közötti egyensúly fontosságát hangsúlyozta. A világ első GUI-alapú mobil AI-asszisztensének, a teljes ökoszisztéma-csere technológiájának és az AiMAGE példáján keresztül a HONOR bemutatta, hogyan helyezi előtérbe a felhasználói adatvédelmet az eszközön történő feldolgozással, miközben okosan kihasználja a felhő számítási erőforrásait, anélkül, hogy veszélyeztetné az adatbiztonságot.

A vállalat a nemrégiben közzétett adatvédelmi fehér könyvében is megerősítette, hogy az adatvédelem a legfontosabb prioritás, és öt alapelvet fogalmazott meg az adatok védelmére: adatminimalizálás, az érzékeny adatok védelme az eszközön, elsődlegesen az eszközön történő feldolgozás, az adatok érzékenységének titkosítása a felhőbe történő feltöltés előtt, és az adatok törlése a használat után.

A HONOR hangsúlyozta, hogy a határok megnyitása és az iparági partnerekkel való együttműködés kulcsfontosságú az intelligens jövő kialakításában. A vállalat tovább dolgozik a HONOR ALPHA TERV megvalósításán, és nyílt együttműködésre szólítja fel iparági partnereit, miközben lépésről lépésre halad előre az intelligens jövő és az emberi lehetőségek maximális kihasználása érdekében.

English Summary

At the 2025 Barcelona MWC, HONOR participated in key discussions, including the Connect X Fireside Chat and AI+ panel, where industry leaders discussed the future of connected intelligent ecosystems. HONOR emphasized the importance of open collaboration to address AI challenges and opportunities, as reflected in their recently introduced ALPHA PLAN. This strategy focuses on maximizing human potential and creating intelligent ecosystems that proactively meet user needs. HONOR also highlighted the need for balancing on-device AI technology with cloud-based solutions, while prioritizing user data privacy. The company continues to push for industry collaboration to build a new intelligent future.