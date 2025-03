Megvannak az Év Sportmarketing Nagykövetei 2024-ben

forrás: Prím Online, 2025. március 7. 16:01

A Sportmarketing Gyémántdíj nem csupán egy verseny, hanem egy olyan platform, amely segít bemutatni a leginnovatívabb sportmarketing megoldásokat és hozzájárul a szakma folyamatos fejlődéséhez. A díjjal elismert aktivitások kiváló példákat mutatnak a márkák, sportszervezetek és sportolók közötti értékteremtő kapcsolatokra. Hinora Ferenc, a Magyar Marketing Szövetség elnöke kiemeli, hogy egyre fontosabb szerepe van a kreatív és hatékony sportmarketing kampányoknak a márkák és fogyasztók közötti kapcsolat erősítésében.

A díjra 2023. július 1. és 2024. december 31. között megvalósított sportmarketing aktivitásokkal lehetett pályázni, összesen hat kategóriában: sportmarketing együttműködések, sportmarketing kampányok (8 millió Ft alatti és feletti költségvetés esetén), közösségimédia- és tartalommarketing megoldások, sportesemények, valamint sportolói marketing és PR tevékenység. A legnagyobb érdeklődést a sportmarketing kampányok, sportesemények és közösségi médiás tartalommarketing megoldások keltették. A díj különlegessége, hogy a pályázatok nem egymással versenyeznek, hanem egy előre meghatározott és közzétett bírálati szempontrendszer alapján értékelik őket a zsűri tagjai.

A zsűri munkájában marketing és sportmenedzsment területének elismert szakemberei vettek részt, akik a tudományos, oktatási és gyakorlati szempontokat ötvözték a döntéshozatal során. A zsűri elnöke Hinora Ferenc volt, a Positive Adamsky alapítója, és a sportmarketing jövőjét is figyelembe vette a döntés során. A zsűri további tagjai között olyan szakértők szerepeltek, mint Dr. András Krisztina, Azurák Csaba, Dr. Berkes Péter, Dr. Papp-Váry Árpád, Rózsa Iván, Dr. Sterbenz Tamás és Trunk Tamás. Az előre meghatározott szempontok alapján összesen 34 gyémántdíjat osztottak ki, és a Borsodi Sörgyár, valamint a Hydro Fehérvár AV19 lettek az Év Sportmarketing Nagykövetei.

A díjak magas száma igazolja, hogy érdemes a jövőben is folytatni ezt az elismerést. A díjak nemcsak presztízst adnak, hanem iránymutatást is biztosítanak a szakma szereplőinek, hozzájárulva ezzel a sportmarketing piac fejlődéséhez. Hinora Ferenc szerint a Sportmarketing Gyémántdíj tovább erősíti a hazai sportmarketing innovációs törekvéseit és inspirációt ad a szakma szereplőinek.

A Sportmarketing Diamond Awards ünnepélyes díjátadóját március 5-én az ETELE Cinemaban tartott DIGITAL FORUM rendezvényen adják át. Az eseményen több mint 1800 fő vett részt, és a programok középpontjában a digitális marketing és AI-alapú megoldások álltak. A SPORT & BRANDS FORUM programjai hatalmas érdeklődést vonzottak, igazolva a rendezvény szakmai vonzerejét.

Hinora Ferenc hangsúlyozta, hogy a szakmai díjak és rendezvények fontos szerepet játszanak a sportmarketing területén, hiszen nemcsak a legjobb megoldásokat emelik ki, hanem inspirációt és gyakorlati útmutatást is adnak a szakemberek számára, segítve őket abban, hogy új és értékes megoldásokat valósítsanak meg.

English Summary

On March 5th, the Sportmarketing Diamond Awards were presented during the DIGITAL FORUM, organized by the Hungarian Marketing Association's Sportmarketing Division. The awards recognize the most outstanding sport marketing projects and individuals in Hungary. The Borsodi Brewery and Hydro Fehérvár AV19 were named the 2024 Sportmarketing Ambassadors of the Year. The awards highlight innovative marketing solutions and aim to inspire the development of best practices in the industry. The event attracted over 1,800 participants, with a focus on digital marketing and AI-based solutions.