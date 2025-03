„Nők az értékesítésben” – Úttörő workshop Budapesten

forrás: Prím Online, 2025. március 7. 11:36

A háromnapos „Women in Sales” esemény célja az volt, hogy feltárja, milyen akadályok nehezítik a nők elhelyezkedését az értékesítési szektorban, és hogyan támogathatnák őket jobban ezekben a szerepekben. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az értékesítők között alacsonyabb a nők aránya, különösen a mérnöki tudást igénylő iparágakban. A Schneider Electricnél az értékesítési pozíciókban az elmúlt években jelentős előrelépés történt: mára a nők aránya 24 százalékra nőtt, a vezetői posztokon pedig 17 százalékra.

„Úgy véljük, hogy a nők képesek ugyanúgy érvényesülni az értékesítői szerepkörben, mint a férfiak, mivel rendelkeznek a szükséges képességekkel, ráadásul új értékeket hozhatnak a területre. Ugyanakkor a meglévő sztereotípiák, a családi szerepük, valamint a megfelelő mentori támogatás és magabiztosság hiánya miatt sokan eleve lemondanak erről a pályáról. A budapesti „Women in Sales” eseményünk volt az első nagyobb ilyen jellegű program a cégen belül, amelyen mintegy 60 kollégánk vett részt a világ számos országából. Nagyon fontosnak tartom, hogy az ilyen közösségépítő események ne csak felhívják a figyelmet erre a problémára, hanem a tapasztalatok és tudás megosztásával javaslatokat is tegyünk a megoldásra” – mondta el Gábor Csilla, a Schneider Electric „Sustainability Business” divíziójának HR vezetője.

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálás területén vezető globális vállalat, 2025 végéig szóló ESG céljaik között szerepel a nők arányának növelése az új munkavállalók és vezetők között. Az idei év végére a tervek szerint az újonnan felvett munkavállalók között 50 százalékra, az első vonalbeli vezetők között 40, míg a felsővezetők között 30 százalékra kell növelniük a nők arányát. A legfrissebb, tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó jelentés alapján a globális új felvételek 42 százaléka nő volt, az első vonalbeli vezetők körében 30, míg a felső vezetők között 31 százalék. A vállalat elért eredményei és törekvéseinek elismeréseként zsinórban hatszor szerepelt a Bloomberg Nemek Közötti Egyenlőségi Indexében.

Magyarországon a 2025 végére szóló célokat már 2024-ben sikerült teljesíteni, sőt, a felső vezetők körében is 40 százalékot tesz ki a nők aránya a cégnél, ezzel a társaság magyar leányvállalata a régió élére került. A nemek közötti egyenlőség másik fontos célja a férfiak és nők közötti bérkülönbségek csökkentése, amelynek keretében legfeljebb 1 százalékos eltérés elérése a cél. Magyarországon tavaly 1,2 százalék volt a különbség, tehát ezt a célt is sikerült teljesíteni.

„Rendkívül fontosak azok az egyedi kezdeményezések, mint a „Women in Sales” program, mivel sok értékesítési pozícióhoz mérnöki tudás is szükséges, ami a nőknél még mindig kisebbségben van. Az ilyen események segítenek a hosszú távú, fenntartható eredmények elérésében. Emellett igyekszünk biztosítani, hogy a mindennapi működésünk során egyenlő esélyeket biztosítsunk mindenki számára a karrierálmaik megvalósításában. Különösen büszke vagyok arra, hogy tavaly az újonnan felvett munkavállalók között sikerült megvalósítani a nemek közötti egyenlőséget, miközben a Duna Smart Power Systems üzemünk csapata jelentősen bővült, és több száz új dolgozót vettünk fel, főként a gyártás területére. A Schneider Electricnél nagy hangsúlyt fektetünk a rugalmasságra, így például egyre több részmunkaidős munkalehetőséget kínálunk, valamint a „Family Leave” programunk révén rendkívüli családi események alkalmával extra fizetett szabadságot biztosítunk dolgozóinknak. Úgy gondolom, hogy ezek az intézkedések is hozzájárultak ahhoz, hogy már tavaly sikerült elérnünk a nők arányának növelésére kitűzött célokat” – tette hozzá Ivanov Katalin, a Schneider Electric országos HR vezetője.

