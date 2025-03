Kreatív zsenik Győrből: Különdíj és közönségdíj az ArtHungry versenyen

forrás: Prím Online, 2025. március 22. 17:02

Az ArtHungry tíz évvel ezelőtt indult, és egy független művészeti portfóliófelületként működik, amely segíti a hazai kreatív alkotókat és potenciális megrendelőiket abban, hogy egymásra találjanak. Idén nyolcadik alkalommal adták át a verseny grafikai és designdíjait, amelyből kettőt a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának hallgatói kaptak.

Ratkovic Ljubica, aki 2021 óta a Széchenyi István Egyetem tervezőgrafika mesterszakos hallgatója, a verseny TypoHungry különdíját érdemelte ki a különleges betűtípusával. „A projekt során azt szerettem volna megvizsgálni, hogyan jelenhetnek meg művészi hibák, amelyek a digitális alkotás közben történnek, mint például a képernyőn való gliccelés.

Ratkovic Mária Ljubica, a Széchenyi István Egyetem hallgatója meglepő és elgondolkodtató betűtípusával nyert különdíjat. (Fotó: Dudás Máté)

A betűtípusomat véletlenszerű roncsolással hoztam létre, minden karaktert gondosan kiválasztva” – mondta el a díjnyertes tervező. Hozzátette, hogy a betűtípus nagy méretben inkább absztrakt kompozíciónak tűnik, míg kisebb formátumban jól olvasható szöveggé alakul. Ratkovic Ljubica célja az volt, hogy olyan tipográfiát hozzon létre, amelyet a felhasználóknak el kell mélyülniük, és vizuális élményként értékelhetnek. A jövőjét illetően úgy tervezi, hogy a mesterképzés befejeztével doktorálna, valamint a grafikai stúdiók világába is betekintést nyerne, de szívesen tanítana is a győri egyetemen, hogy átadja tudását a következő generációnak.

A gi x er – organikus betűtípus „m” betűje és az abból készült „gliccs-illusztráció”. (Fotó: Dudás Máté)

A közönségdíjat Ozvald Mária, a pozsonyi Úszorról (Kvetoslavov) származó másodéves tervezőgrafikus hallgató nyerte el „Trilogie d'Or” című ékszerkollekciójával. Ozvald Mária, aki már gyermekkorától kezdve kreatív tevékenységekkel foglalkozik, a művészeti pályát választotta, és ékszerkészítésben is kipróbálta magát.

Ozvald Mária ugyancsak a Széchenyi-egyetem hallgatójaként vett részt a megmérettetésen, és nyert közönségdíjat ékszerkollekciójával. (Fotó: Dudás Máté)

A három kollekcióval nevezett alkotásában egyszerű, minimalista, de elegáns darabokat hozott létre, újrahasznosítva korábbi anyagait. Az ékszereket saját maga fényképezte be, és prezentációt is készített hozzájuk. A budapesti Deák Palotában rendezett kiállításon a közönségszavazás során ő nyerte el a legnagyobb elismerést. „Mindig arra törekszem, hogy egyszerű, letisztult műveket alkossak, amelyek az emberek tetszését is elnyerik” – hangsúlyozta Ozvald.

Az alkotó három ékszerszettet is készített a versenyre. (Fotó: Dudás Máté)

Mindketten kiemelték, hogy a Design Campus, amely a győri Győri Innovációs Parkban található, páratlan lehetőséget biztosít számukra az alkotáshoz. A műhelymunka és a közös alkotói közösség az órák után is folytatódik, hiszen sokszor reggeltől estig dolgoznak együtt hallgatótársaikkal.

English Summary

Two graphic design students from the Széchenyi István University in Győr achieved remarkable success at the ArtHungry graphic and design competition. Ratkovic Ljubica won a special award for her unique organic font "gi x er," while Ozvald Mária received the public prize for her jewelry collection "Trilogie d'Or." Both students are studying in the university's Design Campus, which offers excellent creative opportunities.