A jövő közlekedése: Tisztán elektromos Ikarus buszok a MÁV flottájában

forrás: Prím Online, 2025. március 23. 15:40

A projekt elsőként Keszthelyen bemutatott Ikarus 120e típusú autóbusza évente várhatóan több mint 38 ezer kilométert fog megtenni. A régi, csaknem 24 éves dízelbuszt lecserélve, a zöld busz évente mintegy 15 tonna szén-dioxid-kibocsátástól kímélheti meg a település levegőjét.

Az Ikarus 120e típusú, teljes hosszban alacsonypadlós elektromos busz 30 ülő- és 55 álló utas szállítására képes. Egy feltöltéssel akár 350 kilométert is képes megtenni. A jármű kialakítása kerekesszékkel és babakocsival is könnyen használható, rámpával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti kamerákkal, légkondicionálóval, valamint USB töltőpontokkal biztosítva a kényelmes és biztonságos utazást. Az Ikarus elektromos buszai már Székesfehérváron is jól teljesítettek, 2022 nyara óta összesen körülbelül 1,6 millió kilométert tettek meg. Az új busz üzemeltetéséhez szükséges töltőállomást a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. telepítette a MÁV-csoport keszthelyi műszaki telephelyén.

A keszthelyi fejlesztés mintegy 166 millió forintból valósult meg, melyből közel 161 millió forintot a támogatás biztosított.

2025. január 1-jétől a Volánbusz beolvadt a MÁV-csoportba, így az autóbuszos közszolgáltatási feladatokat már közösen látják el. A Volánbusz flottája mintegy 5800 járműből áll, amely az egyik legnagyobb nemzeti tulajdonú közlekedési társaságnak számít Európában. Az utóbbi években 2500 új busz érkezett, és a flottamegújítási program idén is folytatódik: 500 új járművet állítanak forgalomba, és 2026-ban további 500 busz csatlakozik a flotta bővítéséhez. A cél, hogy 10 évnél fiatalabb buszok szállítsák az utasokat.

Forrás: mavcsoport.hu

