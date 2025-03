Digitális diplomák blokkláncon

forrás: Prím Online, 2025. március 23. 10:25

A magyar pilot projekt három résztvevője nemrégiben aláírta az együttműködési megállapodást: a Neptun elektronikus felsőoktatási tanulmányi rendszert fejlesztő Campus Codeworks Zrt., a blokklánc technológiában jártas, nemzetközi tapasztalattal rendelkező Galaxis, valamint a felsőoktatási módszertani hátteret biztosító Gábor Dénes Egyetem.

A projekt nemcsak az „Európai Uniós diploma” infrastruktúra megoldásán túlmutat, hanem egy lehetőség arra is, hogy Magyarország nemzetközi szinten bemutassa a dinamikusan fejlődő technológiai ágazatban szerzett tudását és vezető szerepét.

Az Európai Unióban körülbelül 4 ezer felsőoktatási intézmény működik, és több mint 17 millió hallgató tanul. Jelenleg nincs olyan digitális adatbázis az EU-ban, amely biztonságosan tárolná és kezelné a felsőoktatásban szerzett diplomákat. Az EBSI projekt célja egy olyan struktúra létrehozása, amely biztosítja ennek a technológiai hátterét. Fontos, hogy a projekt nem egységesíti a diplomakibocsátási folyamatokat, amelyek országonként és intézményenként eltérhetnek, hanem a diploma hitelességét és annak tartalmát kívánja blokklánc technológiával digitálisan elérhetővé és ellenőrizhetővé tenni.

A Digital Europe Program keretében 18 ország és 30 résztvevő dolgozik a projekten, ahol minden ország a saját felsőoktatási rendszeréhez illeszkedve végzi a fejlesztéseket. Magyarországon a Galaxis és a Campus Codeworks Zrt. a Gábor Dénes Egyetem támogatásával alakítja ki a hazai intézményekhez kapcsolódó infrastruktúrát.

A képen balról jobbra: Fábián Gergely – a Galaxis AG. vezérigazgatója, Dr. Dietz Ferenc – a Gábor Dénes Egyetem elnöke, Varga József Zoltán – a Campus Codeworks Zrt. vezérigazgatója

„Előnyös helyzetben vagyunk, mivel a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer biztosítja a közös platformot, amely egyedülálló módon szolgálja a hazai felsőoktatási intézményeket. Feladatunk, hogy olyan interfészt hozzunk létre, amely összekapcsolja a központi EBSI Vector Blockchain rendszert és a Neptun rendszereket. Ez a megoldás támogatja a diplomák hiteles, digitális kezelését, kiadását, érvénytelenítését és frissítését, valamint egyszerűsíti az egyetemek közötti adatáramlást, akár határokon átívelve is” – nyilatkozta Varga József Zoltán, a Campus Codeworks Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: „Az innováció, a digitális fejlődés és a felsőoktatás modernizálása kiemelt értékeink között szerepelnek, ezért természetes volt számunkra, hogy részt veszünk a nemzetközi pilot programban.”

A pilot projekt eredményeként létrejövő technológiai megoldás lehetővé teszi, hogy Magyarországon akár már a következő évben elérhetővé váljon a digitális diploma adatbázis, amely nemcsak a friss diplomákat, hanem a korábban kibocsátottakat is kezelni tudja. Az EU-ban is szeretnénk népszerűsíteni a magyar megoldást, és a cél, hogy a magyar fejlesztésű technológia legyen az alapja a kontinensre kiterjedő infrastruktúrának.

„Cégünk számos nemzetközi tapasztalattal rendelkezik blokklánc és okos szerződés programozásban, és egyik fő irányvonalunk a tanúsítványok blokkláncon való tárolása. Aktívan dolgozunk a technológia széles körű alkalmazásán, mivel az már ma is számos területen kínál hatékony megoldásokat. Nagy megtiszteltetés számunkra csatlakozni az EBSI projekthez, mivel a diplomák blokkláncon való tárolása biztonságos és transzparens hitelesítést biztosít, és könnyen továbbfejleszthető más oktatási területeken is, például a mikrotanúsítványok esetében” – mondta Fábián Gergely, a Galaxis AG vezérigazgatója.

A Gábor Dénes Egyetem mindig is az oktatási innováció élvonalába tartozott, és támogat minden olyan programot, amely a jövőt szolgálja, különösen, ha az technológiai megoldásokat kínál. „Az EBSI jelentős mérföldkő a felsőoktatás és az élethosszig tartó tanulás területén, hiszen a blokklánc alkalmazásával minden diploma, sőt mikrotanúsítványok és egyéb képzéseket igazoló oklevelek is könnyen, hitelesen elérhetők lesznek bárhonnan és bármikor online. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy több mint 30 évnyi felsőoktatási tapasztalatunkkal hozzájárulhatunk a hazai pilot program sikeréhez, amely reményeink szerint nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte sikeres lesz” – mondta el Dr. Dietz Ferenc, a Gábor Dénes Egyetem elnöke.

A pilot program hazai fejlesztése várhatóan nyár elejére készül el, és a visszajelzések alapján további blokklánc alapú fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg az oktatás területén.

English Summary

Hungary is participating in the European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) pilot project, aimed at creating a blockchain-based "European Union diploma" system. This digital platform will securely store and manage degrees earned at EU higher education institutions, providing easy, secure access for both universities and students. The project also highlights Hungary's expertise in blockchain technology and its growing role in this field. The Hungarian pilot involves key partners: Campus Codeworks Zrt., Galaxis, and Gábor Dénes University. The project is expected to enhance the digital management of diplomas across Europe, with potential for broader applications in education.