A szólásszabadság alapjai: Az Oxfordi kézikönyv magyar kiadása

forrás: Prím Online, 2025. március 24. 13:01

A könyv azokat az alapvető elveket rögzíti, amelyek a szólásszabadság jogának alapját képezik, és bár napjaink technológiai változásai jelentős hatással vannak a kommunikációs formákra, ezek az alapelvek viszonylag lassan változnak. A kötet szerkesztői rámutatnak, hogy 2021-ben a szólásszabadság körüli viták és ellentétek világszerte éppen a csúcspontjukat érték el, és hogy a szólásszabadság akár olyan joggá válhat, amelyet visszaélve eszmények ellen is fel lehet használni.

Koltay András, a kötet hazai kiadásának előszavában hangsúlyozza, hogy a szólásszabadság és a sajtószabadság területén megjelent fontos művek magyar nyelvű kiadása hiánypótló, hiszen a magyar jogtudomány eddig sok szempontból elmaradt a közös alapelvek tisztázásában. A könyv célja, hogy rögzítse a szólásszabadság jogának olyan alapjait, amelyek nem változnak gyorsan, függetlenül a kortól és a technológiától.

A mű három részben tárgyalja a szólásszabadság alapvető kérdéseit: az első részben a szólás szabadságát mint politikai eszmét, a második részben jogelvként, míg a harmadik részben a különböző alkotmányos rendszerekből és jogesetekből vett példákon keresztül mutatja be a szólásszabadság gyakorlati alkalmazását.

A könyv arra is felhívja a figyelmet, hogy a különböző jogrendszerek más-más alapokra helyezik a szólásszabadság jogát. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata például az emberi méltóságra építi a szólásszabadságot, míg az európai jogrendszerek inkább a demokrácia előmozdítását tartják elsődleges célnak, és így a közéleti véleménynyilvánítás védelmére helyezik a hangsúlyt.

A könyv második része, amely a szólásszabadság jogelvként való értelmezését tárgyalja, a szólás szabadságát mint pozitív jogot vizsgálja. E szerint az állam nem cselekvő módon biztosítja a szólásszabadságot, hanem azáltal, hogy nem avatkozik be a polgárok közötti vitákba. Ugyanakkor a könyv arra is rámutat, hogy az állam számos más módon is befolyásolhatja a véleménynyilvánítást, például azáltal, hogy támogatja a nyilvános kommunikáció bizonyos formáit, vagy versenyjogi szabályokat alkalmaz a médiapiacon.

A kötet a szólásszabadság gazdasági és nemzetközi jogi aspektusait, valamint a véleménynyilvánítás korlátozásának arányosságát is elemzi. Az utolsó részben esettanulmányok és gyakorlati példák segítségével vizsgálja a szólásszabadság és a magánélethez való jog kapcsolatát, a véleménynyilvánítás szabadságának online érvényesülését és a szabályozási kérdéseket, valamint a szólásszabadság egyéb vetületeit.

A kézikönyv magyar nyelvű kiadása már elérhető az ORAC Kiadó honlapján.

English Summary

The "Oxford Handbook of Free Speech," edited by Adrienne Stone and Frederick Schauer, explores fundamental questions of free speech. First published in 2021, it examines the theoretical, legal, and practical aspects of the right to free expression. The book is divided into three parts: it discusses free speech as a political idea, as a legal principle, and through constitutional debates and case studies from around the world. It addresses various interpretations of free speech across legal systems, including its links to democracy, human dignity, and the challenges posed by modern technology. The Hungarian edition is now available from the ORAC Publishing House.