Digitális technológiák az energiahatékonyság javításában

forrás: Prím Online, 2025. március 24. 11:33

A szennyvíztisztító és -kezelő telepek becslések szerint a fejlett országok villamosenergia-fogyasztásának körülbelül három százalékát teszik ki, miközben az európai szennyvíztisztítók energiahatékonysága még jelentős javulásra szorul. A szennyvízkezelő létesítmények karbonlábnyomának csökkentésére és a növekvő vízigény kielégítésére tett erőfeszítések arra ösztönzik az ivóvíz- és szennyvízközművek üzemeltetőit, hogy új módszereket találjanak rendszereik hatékonyságának növelésére és a kibocsátás minimalizálására. A wrocławi Janówek szennyvíztisztító telep példája, ahol az ABB Ability OPTIMAX energia-menedzsment rendszer került telepítésre, éppen ezeknek a céloknak az elérését szolgálja.

„A wrocławi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (MPWiK) több mint 10 éve dolgozik az energiahatékonyság növelésén és a klímasemlegesség elérésén” – mondta Jerzy Zarówny, az MPWiK Wrocław karbantartási részlegének vezetője. „A wrocławi szennyvíztisztító telep az MPWiK legnagyobb energiafogyasztó létesítménye, amely a város mintegy egymillió lakosának szennyvizét kezeli. A telep jelenleg bővítés alatt áll, hogy megfeleljen a város növekvő igényeinek, az éghajlatváltozás okozta kihívásoknak, és ezzel párhuzamosan csökkentse a karbonlábnyomát. Kiemelten kezeljük a megújuló energiaforrásokat, és célunk az energiaáramlások irányítása is.”

MPWiK Wrocław – Fotó: a WOŚ szennyvíztisztító telep madártávlatból

Az ABB OPTIMAX EMS rendszere segíti a szennyvíztisztító telep energetikai rendszerének hatékony irányítását, beleértve az áram, hő és tüzelőanyagok energiatermelését is, ami lehetővé teszi a költségek optimalizálását és az erőforrások jobb kihasználását. A megoldás moduláris felépítése lehetőséget ad a későbbi bővítésre és módosításokra. Miután a telepen megépül a fotovoltaikus rendszer és az energiatároló rendszer, a rendszer valós idejű vezérléssel és optimalizálási funkcióval is rendelkezni fog, lehetővé téve az energiapiaci kereskedést (vásárlás és eladás). Ezáltal lehetőség nyílik a megtermelt zöld energia tárolására, illetve annak hálózatba történő betáplálására is, optimalizálva ezzel a költségeket. Az összes folyamatot az OPTIMAX irányítja és felügyeli.

Az OPTIMAX rendszer már számos ivóvíz- és szennyvízkezelő telepen működik, és az egyik kiemelkedő példa erre a németországi Schwarzenbruckban található létesítmény. A projekt sikerét látva az MPWiK Wrocław szakemberei is hasonló projektet indítottak Wrocławban. „A lengyel szennyvíztisztító telepek körében egyre növekvő érdeklődés mutatkozik a fejlett digitális technológiák alkalmazásában rejlő energiagazdálkodási lehetőségek iránt, amelyek kulcsfontosságúak a szektor számára, és a szélesebb lengyel energetikai átállás szempontjából is” – nyilatkozta Marek Sulewski, az ABB Energy Industries divízió értékesítési vezetője.

A wrocławi szennyvíztisztító telepen végrehajtott OPTIMAX projekt várhatóan 2025 végére fejeződik be.

English Summary

The integration of digital technologies can significantly improve efficiency in the water and wastewater sector, one of the most energy-intensive industries. A prime example is the Janówek wastewater treatment plant in Wrocław, where the ABB Ability OPTIMAX energy management system (EMS) is enhancing operational efficiency, reducing operational costs, and lowering emissions. This system helps optimize energy use, monitor real-time energy flows, and supports the management of renewable energy sources, contributing to both cost savings and sustainability. The project, which is set to be completed by the end of 2025, is part of ongoing efforts to address the challenges of climate change and increasing global water demand.