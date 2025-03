Mesterséges intelligencia az iparágak szolgálatában

forrás: Prím Online, 2025. március 24. 14:35

A Schneider Electric, amely vezető szerepet játszik az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások terén, „AI at Scale” podcastjében Julia Peyre részletesen bemutatja az MI-innovációk mögötti stratégiai döntéshozatali folyamatokat, kezdve a házon belüli fejlesztések és a kész megoldások közötti választástól egészen az új MI-technológiák hatékony értékeléséig és teszteléséig. A hallgatók bepillantást nyerhetnek a komplex kihívások kezelésébe, az üzleti műveletek optimalizálásába, és a skálázható MI-megoldások kiépítésébe. A beszélgetés során Julia Peyre hangsúlyozza, hogy a jövőt formáló eredmények elérése érdekében kulcsfontosságú az MI-kezdeményezések és az üzleti célok összehangolása.

Mióta 2022-ben csatlakozott a Schneider Electrichez, Julia Peyre kulcsfontosságú szerepet vállalt a vállalat MI-stratégiájának kialakításában. A cég számítógépes képalkotással foglalkozó közösségének társalapítójaként, valamint a diszruptív technológiák felismerésében és a stratégiai startup-partnerségek értékelésében szerzett tapasztalatot. A „Generative AI Task Force” csapat vezetőjeként Julia Peyre sikeresen ösztönözte az innovációt és az új technológiák elfogadását az egész szervezeten belül. A Tractable-nél végzett munkája során mesterséges intelligenciával támogatott csalásmegelőző megoldásokat fejlesztett, és több szabadalom is fűződik a nevéhez, valamint nemzetközi ügyfelek számára dolgozott AI-projektekben.

A Schneider Electric elkötelezett a digitális átalakulás elősegítése és a mesterséges intelligencia stratégiai értékteremtő szerepének kiterjesztése mellett. Julia Peyre átfogó szakértelmével segíti az új technológiák bevezetését, hogy fenntartható és jövőorientált megoldásokat kínáljanak, amelyek értéket teremtenek a vállalat ügyfelei számára.

Julia Peyre kinevezése a Schneider Electric elkötelezettségét is tükrözi a sokszínű tehetséggondozás iránt. A vállalat AI Hub-jában a női munkatársak aránya 2024 végére elérte a 47 százalékot.

„Célunk, hogy az MI révén még tovább növeljük innovációs képességünket, és a sokszínű, befogadó csapatok kialakítása kulcsfontosságú szerepet játszik a kiemelkedő eredmények elérésében” – nyilatkozta Philippe Rambach, a Schneider Electric MI-területért felelős igazgatója.

A Schneider Electric „AI at Scale” podcastjének Julia Peyre-el készült epizódja itt érhető el.

English Summary

Julia Peyre, the new leader of Schneider Electric's "AI Strategy and Innovation" division, shared insights on the company's "AI at Scale" podcast. With over a decade of experience in data science and computer vision, she discussed how AI is transforming industries. Since joining Schneider Electric in 2022, Peyre has played a key role in advancing the company’s AI strategy, focusing on innovation, disruptive technologies, and AI-driven solutions. Her expertise in AI-driven fraud prevention and leadership in the "Generative AI Task Force" are helping drive sustainable, forward-thinking solutions for the company's clients.