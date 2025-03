Tehetséggondozás és kiválósági program az Audi Iskolával közösen

forrás: Prím Online, 2025. március 24. 09:55

A Széchenyi István Egyetem az utóbbi időszakban több technikummal alakított ki partnerségeket, így az Audi Hungaria Iskolaközponttal is. Ennek keretében az iskola duális szakképzésének tanulói beszámíttathatják a végzettségüket az egyetemi tanulmányaik során. Az egy évvel ezelőtti megállapodás értelmében azok a diákok, akik sikeres szakmai vizsgát tettek az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus szakon, a gazdálkodás és menedzsment, valamint a kereskedelem és marketing alapszakokon elérhetik a kreditbeszámítást.

A két intézmény együttműködése újabb mérföldkőhöz érkezett, amelynek célja a német tanterv szerinti gimnáziumi tagozaton oktatott reáltantárgyak és az egyetemi tantárgyak tematikájának összehangolása. Ennek eredményeként a Baden-Württemberg tartomány oktatási rendszerén alapuló „Mathematik” tantárgy során megszerzett tudás összhangba kerül az egyetemi „Matematika 1”, „Mathematics 1”, „Matematika 1. közgazdászoknak” és „Mathematics 1 for Economists” tantárgyak követelményeivel, így a 2025–26-os tanévtől automatikus kreditelismerést biztosít a továbbtanulók számára.

Az ünnepélyes aláírás résztvevői: Kauschitz Emil, az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány kuratóriumának elnökhelyettese, Andreas Gering, az Audi Hungaria Iskolaközpont főigazgatója, Havassy Tünde, a közalapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem általános és oktatási elnökhelyettese, dr. Knáb Erzsébet, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány alapító elnöke, Helmut Seiler, a közalapítvány kuratóriumi megbízottja, Oláhné Tóth Márta, az Audi Iskola gazdasági és tanügyigazgatási vezetője, valamint prof. dr. Horváth Zoltán, az egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karának dékánja. (Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem)

Dr. Kovács Zsolt, az egyetem általános és oktatási elnökhelyettese az aláírási ünnepségen kiemelte, hogy a középiskolai matematikaérettségi elismerése az egyetemi „Matematika 1” tantárgynak a képzés magas színvonalát tükrözi. Hozzátette, hogy a két intézményt a tehetségek felkarolása és gondozása köti össze, és éppen ezért egy kiválósági programot is dolgoznak ki, amelybe bevonják a gimnázium legkiemelkedőbb diákjait és mentortanárait. „A Széchenyi István Egyetem hallgatói közössége több mint 80 országból érkező fiatalokból áll, így olyan nemzetközi légkört biztosítunk, amelyben az Audi Iskola diákjai is otthon érezhetik magukat. Emellett a fiatalok számára gyakorlatorientált tudást, értékes diplomát és sokszínű hallgatói életet kínálunk” – mondta, köszönetet mondva dr. Knáb Erzsébetnek, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány elnökének, valamint a közalapítvány és iskola vezetésének az együttműködésért.

Havassy Tünde, az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta, hogy az egyetemmel 2023-ban kötött stratégiai megállapodást 2024-ben és 2025-ben is tartalmas együttműködés jellemezte. „Éppen a tavalyi, okleveles technikusképzés bejelentésekor merült fel, hogy a matematikaoktatás terén is szorosabbá válhat a kapcsolatunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a gimnáziumban szerzett tudást az egyetem elismeri” – mondta. Hozzátette, hogy céljuk, hogy a végzett diákok minél felkészültebbek és versenyképesebbek legyenek, és ebben az együttműködés kulcsszerepet játszik.

English Summary

The University of Széchenyi István, Audi Hungaria School Foundation, and Audi Hungaria School have expanded their cooperation. A new agreement allows students of the Audi Hungaria School to have their mathematics credits from the German curriculum recognized at the university. This initiative aligns the content of certain subjects taught at the school with university-level courses, offering automatic credit transfer for students starting from the 2025-26 academic year. This collaboration aims to foster talent and provide students with more opportunities for higher education and career advancement.