20 év tapasztalat a Kyndryl szolgálatában

forrás: Prím Online, 2025. április 5. 11:53

Ebben az új szerepkörben Matteo Taglioni irányítja majd a Kyndryl üzleti működését és stratégiai projektjeit a régióban, segítve ezzel a vállalat növekedését és innovációját. Emellett támogatja az ügyfeleket abban, hogy modernizálják és hatékonyan kezeljék az üzletileg kulcsfontosságú rendszereiket a legújabb technológiák alkalmazásával, elősegítve ezzel a digitális átalakulásukat.

Matteo Taglioni több mint 20 év tapasztalattal rendelkezik az IT szektorban, és számos vezetői pozícióban bizonyította képességeit. Kinevezése előtt a Kyndryl Olaszország pénzügyi szektorra specializálódott üzletágának alelnökeként dolgozott, ahol a legnagyobb olasz bankok, biztosítók és pénzügyi intézmények ügyfélkapcsolatait irányította, valamint összetett átalakítási projekteket vezetett.

Matteo Taglioni

A Kyndryl előtt több vezető pozíciót is betöltött az IBM-nél, többek között alelnökként egy kiemelt pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó ügyfélnél, valamint tagja volt a Value Transformation Services igazgatótanácsának. Emellett értékesítési igazgatóként, az európai hardver üzletág operatív igazgatójaként és a banki és biztosítási üzletág értékesítési igazgatójaként is dolgozott. Pályafutása korábbi szakaszában az IBM Olaszország vezérigazgatójának kabinetfőnöke volt, és tapasztalatokat szerzett kiemelt ügyfélmenedzseri, technikai megoldásmenedzseri, valamint IT-architekt szerepkörökben is. Karrierjét technikusként kezdte.

Matteo Taglioni a Henley Business School üzleti adminisztráció mesterszakán szerzett diplomát, ahol szakdolgozatában az offshore alkalmazásmenedzsment-szolgáltatások olaszországi elterjedését vizsgálta. Emellett IT menedzsment szakirányú képzést végzett az SDA Bocconi School of Management intézményében, és távközlési mérnöki diplomát szerzett a Bolognai Egyetemen.

Jelenleg Matteo Taglioni a Kyndryl Inclusion Network egyik vezető támogatója és aktív tagja, amely a vállalat női munkatársainak fejlődését és előrelépését segíti.

English Summary

Kyndryl, the world’s largest IT infrastructure services provider, has appointed Matteo Taglioni as Vice President and Managing Director for the Central and Eastern Europe and Eastern Mediterranean (CEE&EM) region. With over 20 years of experience in the IT industry, Matteo will lead the company’s business activities and strategic initiatives in the region, driving growth and innovation. He will also support clients in modernizing and efficiently managing their critical systems to drive their digital transformation. Prior to this role, Matteo held various leadership positions at IBM and Kyndryl, specializing in financial services and transformation projects.