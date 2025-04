Hogyan formálja át az MI a vállalatirányítási rendszereket?

forrás: Prím Online, 2025. április 5. 10:11

Az MI az alaprendszerek megújításának kulcsfontosságú tényezője lehet, mivel túlmutat a régi infrastruktúra modernizálásán: folyamatosan tanuló, fejlődő és adaptív megoldásokat kínál, amelyek könnyen integrálhatók.

A vállalati adatok valós idejű feldolgozása és alapos elemzése gyors és megalapozott döntéshozatalt tesz lehetővé. Emellett az MI lehetőséget biztosít a folyamatok intelligens automatizálására, folyamatosan tanulva, optimalizálva, figyelve és előrejelezve az üzleti trendeket, ezáltal növelve a hatékonyságot és csökkentve a hibák számát.

Hatékonyság, agilitás és előrejelzés javítása

Ha az üzleti rendszerek az MI köré épülnek, az alábbi előnyök érhetők el:

• Rutinfeladatok automatizálása: Az ismétlődő feladatok kiszűrése és automatizálása lehetővé teszi, hogy az emberi erőforrásokat értékesebb, stratégiai tevékenységekre használjuk.

• Működési hatékonyság növelése: Pontosabb működés, kevesebb hiba, és a szabályozási követelmények maradéktalan betartása.

• Agilitás és gyorsaság fokozása: Jobb reagálás a piaci változásokra, rövidtávú rugalmasság, valamint hosszú távú skálázhatóság növelése.

• Problémák és lehetőségek előrejelzése: A rendszerhibák és veszélyek időben történő felismerése, valamint a versenytársakat megelőző növekedési lehetőségek azonosítása.

„A mesterséges intelligencia már nem csupán a rendszerek kiegészítő eleme, hanem az üzleti átalakulás alapját képezi. Azok a vállalkozások, amelyek MI-alapú, intelligens megoldásokra építik rendszereik megújítását, nemcsak a hatékonyságot növelik, hanem a valós idejű, adatvezérelt döntéshozatal révén versenyelőnyre is szert tesznek” – foglalta össze az MI előnyeit Aleksandar Ganchev, a Deloitte Consulting közép-európai igazgatója.

Freepik

Stratégiai megközelítés

Az MI integrálása az alaprendszerekbe nem csupán technológiai, hanem stratégiai lépés is:

• Összehangolás: Az MI integrációja többféle módon megvalósítható, a kész moduloktól kezdve a harmadik féltől származó eszközökig, egészen az egyedi fejlesztésű modellekig, figyelembe véve az egyes megoldások előnyeit és hátrányait.

• Kockázatok és kihívások kezelése: Az MI előnyeinek kihasználásához megbízható adatkezelés, a rendszerek megfelelő üzemeltetése és az MI iránti bizalom fenntartása szükséges.

• Infrastruktúrába történő beruházás: A felhőplatformok, nagy teljesítményű számítástechnikai rendszerek és adatelemző eszközök nélkülözhetetlenek az MI sikeres alkalmazásához.

• Az MI és üzleti célok összhangja: Az MI-t nemcsak a napi munkafolyamatokba, hanem a hosszú távú üzleti stratégiába is integrálni kell.

A Deloitte elemzése szerint az MI-eszközök a korábban általános célú alkalmazásokból a core-rendszerekbe beépített, speciális megoldásokká váltak, amelyek az egész vállalati működésre hatással vannak. Az MI képes előrejelezni a vásárlói viselkedést, finomítani a marketingstratégiákat, feltárni az ellátási lánc gyenge pontjait és javaslatokat tenni a megerősítésükre. Az adatok elemzése lehetővé teszi az azonnali módosításokat, legyen szó készletkezelésről, termelési ütemtervek optimalizálásáról vagy a személyre szabott ügyfélkapcsolatokról. Az MI valós idejű döntéshozatali képessége így az intelligens alaprendszerek legfontosabb jellemzőjévé vált.

English Summary

Artificial Intelligence (AI) is rapidly transforming business systems. According to Deloitte, AI-driven solutions will revolutionize traditional enterprise systems (ERP) by improving efficiency, decision-making, forecasting, and uncovering new growth opportunities. AI enables intelligent automation, real-time data analysis, and proactive problem-solving. It enhances operational efficiency, agility, and accuracy while reducing errors. Integrating AI into core systems requires strategic planning, addressing risks, and investing in infrastructure. Companies adopting AI-based solutions gain a competitive advantage through data-driven, real-time decision-making and business transformation.