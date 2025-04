Innovatív megoldásokkal újul meg a német vasút energetikai hálózata

forrás: Prím Online, 2025. április 5. 13:36

A fejlesztés középpontjában a meglévő Siemens-hálózatirányítási rendszer újabb verzióval való lecserélése áll. A Siemens Spectrum Power 7 szoftver bevezetésével számos új alkalmazás és optimalizálási funkció is része lesz a modernizálási projektnek. Ezek között szerepel egy teljesen integrált adattárház a hosszú távú archiválásra, hardver-, szerver- és hálózati komponensek, dedikált képzési rendszerek, valamint a Siemens Gridscale X szoftverportfólióhoz tartozó PSS SINCAL tervezőszoftver. A rendszer folyamatos frissítésekkel biztosítja, hogy mindig megfeleljen a legújabb biztonsági előírásoknak.

A DB Energie és a Siemens közötti hosszú távú partnerség részeként végrehajtott beruházás lehetővé teszi a növekvő hálózati komplexitás, valamint a rendellenességek és biztonsági fenyegetések hatékony kezelését. A rendszer emellett egyszerűsíti az üzemeltetők munkáját, és hozzájárul a vasúttársaság klímasemlegességi céljainak eléréséhez, elősegítve a zöldáram-használatot és a dízel üzemanyagok fokozatos eltávolítását.

A DB Energie nemrégiben egy másik modernizációs projektet is befejezett: 2025 januárjában üzembe helyezték a Siemens által fejlesztett hálózati vezérlőegységet, amely biztosítja a költséghatékony energiaellátást és az optimális hálózati generátor használatot.

English Summary

Deutsche Bahn Energie is modernizing its extensive electrical infrastructure, which includes 16,000 kilometers of power lines, 200 high-voltage switchgear, and 50 generator units. The upgrade features the implementation of Siemens Spectrum Power 7 software, along with new applications and optimization functions. The project aims to enhance grid complexity management, improve security, and support the railway’s climate neutrality goals by facilitating green energy use. The new system is expected to be operational by 2028. Additionally, DB Energie recently completed a cost-effective energy supply project with a Siemens network controller for optimal generator usage.