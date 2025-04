A Schneider Electric MI-alapú ipari biztonsági megoldása

forrás: Prím Online, 2025. április 6. 10:18

A digitális átalakulás egyre több iparágat ér el, és a rendelkezésre álló, kiváló minőségű adatok révén számos előnnyel járhat a mesterséges intelligencia napi szintű alkalmazása. A Schneider Electric, mint az energiamenedzsment és ipari automatizálás piacvezető multinacionális vállalata, bemutatott egy új, az EcoStruxure Triconex Safety csapat által fejlesztett MI alapú innovációt, amely automatikusan vagy félautomatikusan elemzi a potenciális veszélyeket, és ellenőrzi a védelmi mechanizmusok működését az ipari folyamatok során. Ezt követően egy elemző eszközzel aktiválja a védelmi mechanizmusokat, ezáltal megelőzve a veszélyeket. A valós idejű ipari adatok felhasználásával a kockázatok és a működés újraértékelése révén csökkenthetők a potenciális veszélyek, és javítható a biztonság.

„Mi vagyunk az elsők, akik mesterséges intelligencia segítségével új szintre emeljük a folyamatok kockázatelemzésének automatizálását. Az MI integrálása a működési biztonságba lehetőséget ad arra, hogy szigorúbb és robusztusabb kockázat- és működés elemzéseket végezzünk, több lehetséges forgatókönyvet és esetleges rendellenességet vizsgálva, mint amit korábban, kizárólag emberi képességekre támaszkodva elérhettünk” – mondta Chris Stogner, a Schneider Electric ajánlat-menedzsmentért felelős igazgatója.

A vállalat új szabadalma része annak a stratégiai kezdeményezésnek, melynek célja a működési biztonság növelése az MI alkalmazásával. A Schneider Electric szakemberei további három olyan szabadalmon dolgoznak, amelyek szintén az MI hasznosítására építenek, így tovább növelve az ipari folyamatok biztonságát.

English Summary

Schneider Electric has patented an AI-based solution to enhance the safety of industrial processes. This innovation, developed by the EcoStruxure Triconex Safety team, automatically or semi-automatically analyzes potential hazards and validates safety mechanisms during industrial operations. By utilizing real-time industrial data, the solution helps reduce risks and improve overall safety. The patent is part of Schneider Electric's strategic initiative to increase operational safety through AI, with additional AI-powered patents currently in development.