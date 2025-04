Innováció és szellemi tulajdon: A jövő kulcsa a versenyképes gazdaságban

forrás: Prím Online, 2025. április 6. 15:44

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által évente megrendezett IP Day – Tudáshasznosítás felsőfokon elnevezésű szakmai rendezvény keretében mutatták be a „Szellemi tulajdon az akadémiai szférában” című kiadványt. Ez a kiadvány a nemzetközi, uniós és hazai szakpolitikai, szabályozási környezetet, valamint a külföldi és hazai jó gyakorlatokat ismerteti, és bemutat olyan úttörő példákat, amelyek az akadémiai szférában születő innováció hasznosítását segítik.

A fenntartható gazdasági növekedés eléréséhez a vállalatoknak nemcsak magasan képzett munkaerőre, hanem innovációs teljesítményre is szükségük van. Az egyetemek és kutatóintézetek az új kutatási és fejlesztési eredmények révén képesek kielégíteni ezeket az igényeket: egyrészt magasan képzett szakembereket képeznek, másrészt magas hozzáadott értékű, megfelelő TRL (technológiai készültségi szint) szintű kutatási eredményeket és új technológiákat fejlesztenek. Az egyetemi és vállalati innovációs folyamatok összekapcsolásával – amelyben a szellemi tulajdon kezelésének kulcsszerepe van – gazdasági növekedés érhető el. Ezt az SZTNH IP Day – Tudáshasznosítás felsőfokon esemény is segíti, amely platformot biztosít az egyetemek, kutatóintézetek, technológiatranszfer-irodák és cégek számára a szellemi tulajdon kezelésével, hasznosításával, tudatosság növelésével és oktatásával kapcsolatos kérdésekben. Az eseményen többek között egyetemi spinoff cégek és nagyvállalatok képviselői osztották meg tapasztalataikat, az együttműködés sikeres példáit. Ali Jazairy, a WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete) vezető tanácsadója nemzetközi perspektívából ismertette, hogyan válhat egy ötlet piacra dobható, nemzetközi szabadalommal rendelkező termékké vagy szolgáltatássá, és kitért arra is, hogyan kezelik az egyetemeken és az oktatásban a mesterséges intelligenciát.

Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára az eseményen elmondta: „Hazánk innovációs stratégiáját, a Neumann János Programot úgy alakítottuk ki, hogy támogassa a magyar szellemitulajdon-védelmi aktivitást. Az elmúlt év tapasztalatai alapján elmondható, hogy sikeres lépéseket tettünk, hiszen az egyetemek kétszer annyi szabadalmi bejelentést tettek, mint 2023-ban, összesen 143-at, miközben a teljes bejelentési szám is 35%-kal növekedett, közelítve a 600-hoz. Ez jelentős eredmény, de nem állunk meg itt. Fontos, hogy a magyar vállalkozások, egyetemek és kutatóintézetek munkájába még erőteljesebben integráljuk a szabadalmi és iparjogvédelmi kérdéseket, mivel ezáltal versenyképesebbé válhat a magyar gazdaság és a mélytechnológiai szektor."

Az SZTNH által kiadott „Szellemi tulajdon az akadémiai szférában” című kiadványt Dr. habil. Grad-Gyenge Anikó, a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának egyetemi docense – a kötet szerkesztője – ismertette. Az egyetemi és kutatóintézeti környezetben születő innovációk piacon való érvényesítése sajátos jogi keretek között történik. Mivel az egyetemek elsődleges célja nem az innováció, ezért a kutatói tevékenység innovatív eredményeinek jogi támogatásához nemzetközi programok, uniós eszközök, nemzeti szabályok és kiegyensúlyozott belső szabályozók szükségesek. A kiadvány célja, hogy bemutassa azt a szakpolitikai és szabályozási környezetet, valamint azokat a jó gyakorlatokat és úttörő példákat, amelyek elősegítik az akadémiai szférában születő innovációk piacon való megjelenését.

A kiadvány szerzői mind a téma elismert szakértői, kutatói és gyakorlati alkalmazói, akik az egyetemi innovációs szervezeti egységek szakmai támogatásában is részt vesznek. A kötet célja, hogy segítse azokat a szakembereket és kutatókat, akik az akadémiai innovációval foglalkoznak, vagy ezzel kapcsolatban jogi kérdésekkel találkoznak, tájékozódjanak a felmerülő jogi kérdésekben és azok stratégiai összefüggéseiben.

„Az innováció akkor tud sikeres lenni, ha minden szereplő aktívan részt vesz benne: az állam biztosítja a szükséges jogi kereteket, a vállalkozások összekapcsolódhatnak a megfelelő tudással rendelkező intézményekkel, és a létrejövő tudás biztonságos jogi környezetben kerül a piacra. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala minden eszközével segíti a hazai egyetemeket és kutatóintézeteket a folyamatok során. A tavalyi iparjogvédelmi bejelentési számok tükrözik a közös munka eredményeit; az egyetemek előkelő helyet foglalnak el a hazai bejelentők listáján” – emelte ki Farkas Szabolcs, az SZTNH elnöke.

English Summary

Innovation is key to Hungary's economic competitiveness, with universities and research institutes playing a crucial role in research and development. The Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (SZTNH) IP Day event showcased a publication on intellectual property in academia, highlighting the regulatory environment and best practices for bringing academic innovations to market. The event also emphasized the importance of connecting university and business innovation processes, with a focus on intellectual property management. The goal is to foster collaboration between academia and industry, boosting Hungary’s economic growth and competitiveness.