Szlovéniából a világ élvonalába – A Gorenje története

forrás: Prím Online, 2025. április 6. 12:01

A kis szlovén falutól a nemzetközi elismerésig

A Gorenje története 1950-ben kezdődött a festői Gorenje faluban, Szlovéniában, ahol egy kis műhelyben mezőgazdasági gépek gyártásával indultak. Az otthoni háztartási gépek iránti kereslet növekedése révén 1958-ban elkészítették első szilárd tüzelésű tűzhelyüket. A vállalat gyors fejlődésével hamarosan kinőtte eredeti telephelyét, és 1960-ban Velenjébe költözött, ahol azóta is jelen van.

A Gorenje az évek során a szlovén piacon piacvezetővé, míg a régióban egyik legismertebb márkájává vált, jelenleg mintegy 30%-os piaci részesedéssel. 2018-ban csatlakozott a Hisense Csoporthoz, amely új piacokat és gyorsabb technológiai fejlődést biztosított számára. A márka 2024-ben kiváló eredményeket ért el a háztartási nagygépek piacán, amelynek eredményeként minden európai régióban és termékkategóriában növekedést mutatott. Különösen a főzőkészülékek (4. hely) és a hűtőszekrények (6. hely) kategóriájában erősödött, Kelet-Európában pedig a második helyen végzett, 10,6%-os piaci részesedéssel.

Innováció a könnyebb életért

A Gorenje számos fejlett funkcióval járul hozzá a háztartási feladatok egyszerűsítéséhez. A mosás és szárítás terén például gőzfunkcióval, speciális textíliákhoz optimalizált programokkal és energiatakarékos, zajcsökkentett, valamint hatékony centrifugálási lehetőségekkel rendelkeznek. A mosogatógépek intelligens mosogatószer-adagolással, antibakteriális védelemmel és teljes edényszárítással segítik a felhasználókat. A főzőlapok különféle ételekhez igazodó automata programokkal, gőzzel támogatott sütéssel, rugalmas indukciós főzőzónákkal, stabil hőmérséklet-szabályozással és intuitív edényérzékeléssel teszik könnyebbé a főzést. Az élelmiszerek tárolása pedig állítható fiókokkal és az automatikusan alkalmazkodó technológiával válik kényelmesebbé.

Praktikus, mégis lenyűgöző dizájn

A Gorenje márka nemcsak a funkcionalitásra, hanem a dizájnra is nagy hangsúlyt fektetett, így termékei nemcsak a felhasználói igényeket, hanem a stílust is tükrözik. Ennek köszönhetően a 2000-es évek elejétől világhírű dizájnereket, például Pininfarinát, Ora Itót, Karim Rashidot és Starckot vontak be a háztartási gépek tervezésébe. A formatervezési újításokat több rangos díj is elismerte, mint például a Red Dot, iF Design, Iconic Award és a German Design Award. A legújabb díjnyertes készülékek közé tartoznak a fejlett technológiájú, hatékony és gazdaságos G800-as beépíthető sütők.

Okos megoldások és fenntartható életmód

A Gorenje nemcsak az okoskészülékek fejlesztésében jeleskedik, hanem a fenntarthatóságra is nagy figyelmet fordít. Az okos ConnectLife platform lehetővé teszi a távirányítást, az eszközök kezelését és felügyeletét okostelefonon keresztül, valamint hasznos tartalmakkal és receptekkel szolgál a felhasználóknak.

A fenntarthatóságra összpontosítva a Gorenje újrahasznosított anyagokat, valamint olyan intelligens funkciókat alkalmaz, amelyek energiát, vizet és időt takarítanak meg, ezáltal környezetbarátabb életmódot biztosítva. A 2024-es EcoVadis ezüstérem és a 2023-as Green Star tanúsítvány megerősítik, hogy a fenntarthatóság még nagyobb szerepet kap a jövőbeni terveikben. Céljaik között szerepel a hulladék 96%-os újrahasznosítása, a 100%-ban újrahasznosítható csomagolás bevezetése és a szállítási útvonalak optimalizálása a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

English Summary

Gorenje, founded in 1950 in Slovenia, has become a global leader in household appliances. With over 127 million products sold in more than 60 countries, the brand is known for its innovative, user-friendly designs. In 2018, Gorenje joined the Hisense Group, further boosting its technological development and market reach. The company focuses on sustainability, energy efficiency, and smart solutions, offering advanced features like smart device integration and eco-friendly materials. Gorenje continues to lead with award-winning designs and a commitment to a more sustainable future.