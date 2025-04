Új mérföldkő az OTP Bank digitális HR-transzformációjában

forrás: Prím Online, 2025. április 6. 17:26

Emellett folyamatban van a rendszer teljes cégcsoport, azaz 11 országra történő kiterjesztése is. A fejlesztés nem csupán a hatékonyságot növeli, hanem aktívan hozzájárul az OTP digitális stratégiájához, valamint a humán terület jövőállóságának biztosításához. A vállalat mindezzel elsőként Magyarországon kiérdemelte az SAP Customer Adoption Excellence Award díjat is.

Az SAP Customer Adoption Excellence Award azoknak a cégeknek jár, amelyek kiemelkedő eredményeket értek el az SAP SuccessFactors alkalmazásával, különösen a felhőalapú rendszer lehetőségeit kihasználva saját HR-folyamataik fejlesztésében. Az SAP évente különböző regionális eseményeken ismeri el azokat a vállalatokat, amelyek figyelembe veszik a technológiai innovációt és a munkavállalói élményt. Az OTP Bank az első magyarországi vállalat, amely elnyerte ezt az elismerést.

A díjat április 3-án Zsuga Márk, az OTP Bank Digitális HR vezetője vette át az SAP Innovation Day rendezvényen, a HR Connect fórum keretében. A díj kapcsán Zsuga Márk és Zentai Annamária, az OTP Bank HR Szakértői Központ igazgatója osztották meg tapasztalataikat. „A SuccessFactors bevezetésénél mindig az üzleti igényekhez való alkalmazkodás volt a fő cél, nem pedig a technológia öncélú használata. Célunk egy olyan képességalapú szervezet létrehozása, amely lehetővé teszi a munkavállalók képességeinek és tapasztalatainak digitális nyomon követését és fejlesztését” – mondta Zentai Annamária, az OTP Bank HR Szakértői Központ igazgatója.

„Öröm számunkra, hogy egy magyar ügyfél nyerte el nemzetközi díjunkat. Ez egyúttal az SAP hazai csapatának is kiváló visszajelzés. Az OTP Bank holisztikus megközelítése és innovatív HR gyakorlata valódi példája az üzleti és technológiai együttműködésnek. Nagyra értékeljük, hogy az OTP a SuccessFactors adta lehetőségeket teljes mértékben kihasználva válaszol a HR-igényeire” – tette hozzá Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

Az SAP a díjazottak tiszteletére, így az OTP Bank számára is 2500 mangrove fát ültet a Lençóis Maranhenses Nemzeti Park területén, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a kritikus ökoszisztémák fenntartása érdekében tett lépéseik részeként.

A digitális HR az emberi erőforrások szolgálatában

Az OTP Bank számára a HR digitalizációja nem új kezdeményezés. A vállalat már 2003 óta alkalmaz SAP alapú HCM (Human Capital Management) megoldásokat, de a valódi digitális áttörés 2017-ben következett be, amikor az OTP a SuccessFactors bevezetése mellett döntött. A cél egy könnyen hozzáférhető, felhőalapú rendszer bevezetése volt, amely váltja a régebbi, nehezebben skálázható megoldásokat és korszerűsíti a HR-folyamatokat a munkavállalók és vezetők számára.

A HR digitalizációja az OTP-nél nem csupán technológiai újítást jelentett, hanem egy szemléletváltást is. A bevezetett modulok – mint például a teljesítménymenedzsment, toborzás, onboarding vagy az Employee Central – nem csupán adminisztratív támogatást nyújtanak, hanem átfogó képet adnak a munkavállalói életútról, segítve az adatvezérelt döntéshozatalt és a vezetői stratégiaalkotást is.

A teljesítménymenedzsment modul már a teljes cégcsoportban jelen van, és 600 felsővezető használja 11 országban. A munkavállalók egyre több digitális kapcsolódási ponttal találkoznak, amelyek a munkavállalói élményt szolgálják, legyen szó onboardingról, belső képzésekről vagy teljesítményértékelésről. A cél nem csupán a rendszer használata, hanem a munkavállalói elkötelezettség növelése és a tudatos, hatékony munkaerő-fejlesztés támogatása.

Szervezeti nyitottság, stratégiai fókusz

Az OTP HR digitalizációja nem csupán a modulok technikai bevezetésére korlátozódik. A vállalat nemcsak lépést tart a nemzetközi trendekkel, hanem aktívan alakítja is azokat. A Learning Management System (LMS) integrált módon kapcsolódik egy Moodle-alapú képzési ökoszisztémához, lehetővé téve, hogy a képzési és fejlesztési programok nyomon követhetők és finomhangolhatók legyenek. A tanulási életút (learning journey) az OTP számára kiemelt fejlesztési terület, és külön stratégiát alakítottak ki rá.

A BTP alapú saját fejlesztések – például a teljesen papírmentes toborzás és onboarding folyamatok – is azt mutatják, hogy a bankcsoport nemcsak integrálja, hanem innovatív megoldásokat is alkalmaz. A fejlesztések célja a munkavállalók adminisztratív terheinek csökkentése, a vezetők számára valós idejű adatok biztosítása, valamint a szervezet működésének hatékonyságának növelése.

AI, adatvezérelt döntéshozatal és jövőálló megoldások

Az OTP HR stratégiájában az adatalapú működés és a mesterséges intelligencia szerepe is folyamatosan erősödik. A vállalat már most aktívan vizsgálja az AI-ban rejlő lehetőségeket, különösen a munkavállalói képességek értékelésében, az előszűrésben, a tudásmegosztásban és az onboarding támogatásában. Az OTP-nél minden bevezetési folyamatot mérések kísérnek, nemcsak az implementáció sikerességét, hanem a munkatársak elégedettségét is vizsgálják.

A jövő útja már épül

A bevezetett modulok – mint az Employee Central, Recruitment, Onboarding, Performance & Goals Management, Learning Management System, Compensation – mellett a vállalat folytatja a teljes cégcsoportra való kiterjesztést. Ezáltal még átláthatóbb és mérhetőbb HR működés valósulhat meg a bankcsoport minden pontján.

„A mi példánk azt bizonyítja, hogy a digitális HR már nem csupán a jövő, hanem a jelen. A stratégiai gondolkodás, a szervezeti fejlődés, a nyitottság és a munkavállalói élmény középpontba helyezése biztosítja, hogy a rendszer valóban működik és értéket teremt” – zárta le Zsuga Márk.

Evangélisták és úttörők

Az OTP Bank rendszeresen megosztja tapasztalatait más vállalatokkal is. A HR csapat aktívan részt vesz konferenciákon és szívesen segít másoknak tanulni a saját tapasztalataikból. Április 3-án, az SAP Innovation Day-en például elsőként számoltak be a Job Description Made Simple (JDMS) bevezetéséről, amely megkönnyíti a munkaköri leírások digitalizálását és struktúráltabbá tételét.

English Summary

OTP Bank has reached a significant milestone in its long-term digital HR transformation by expanding the use of SAP SuccessFactors, a cloud-based HR management system. Serving over 12,000 employees in Hungary, the system is being prepared for extension across the group in 11 countries. This development not only boosts efficiency but also supports the bank’s digital strategy and future-proof HR approach, earning the SAP Customer Adoption Excellence Award, a first for a Hungarian company. The bank's HR digitalization journey, initiated in 2017, emphasizes data-driven decision-making, AI integration, and a focus on employee experience and engagement.