Zöldenergia a magyar gépgyártásban

forrás: Prím Online, 2025. április 6. 13:55

A Ganz 2023-ban indította el nagyléptékű energiahatékonysági fejlesztéseit, összhangban fenntarthatósági céljaival, amelyek révén várhatóan 40%-kal csökkenti szén-dioxid-kibocsátását.

A fejlesztések részeként sikeresen telepítettek egy 5,2 MWh kapacitású energiatároló rendszert a tápiószelei gyártóterületen, közvetlenül a korábban telepített, 4040 panelből álló naperőmű mellett. A fejlesztés az Energiaoptimalizálási Program keretében valósult meg, és jelentős mértékben hozzájárul a vállalat energiahatékonyságának növeléséhez. A napelemes rendszer éves energiatermelése 2830 MWh-ra van tervezve, amely a gyártóegység évi 3500-3600 MWh villamosenergia-fogyasztásának jelentős részét képes fedezni.

A beruházás eredményeként a Ganz a tavalyi évben telepített naperőművet egy egyedülálló energiatároló rendszerrel egészítette ki, amelyet a Forest-Vill Kft. kivitelezett. Az innovatív hibrid energiatároló rendszer a lítium-ionos és NAS akkumulátoros technológiákat ötvözi, párhuzamosan működve és optimálisan irányítva az energiagazdálkodást. A rendszer lehetővé teszi a napenergia tárolását és hatékony felhasználását, fenntartható és költséghatékony működést biztosítva, anélkül hogy az energiát visszatáplálnák a hálózatba.

„A tápiószelei üzemünkben végrehajtott beruházás segít csökkenteni fosszilis energiafelhasználásunkat és optimalizálni energiafelhasználásunkat, ezáltal növelve versenyképességünket. Célunk, hogy 2030-ra 30%-kal, 2050-re pedig teljes mértékben kiváltsuk a fosszilis tüzelőanyagok használatát. Vállalatunk vezető szerepet vállal az iparág fenntarthatósági normáinak kialakításában, ami nemcsak gyártásunkban, hanem termékeinkben is tükröződik: olyan innovatív, fenntartható és versenyképes energetikai megoldásokat kínálunk, amelyek elősegítik a zöld energiahasználat elterjedését” – mondta Gál Gergely, a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. ügyvezető igazgatója.

A naperőmű mellett további fejlesztések is zajlanak a program keretében, hogy növeljék a tápiószelei transzformátor- és forgógépgyár energiahatékonyságát. A társaság korszerű gépészeti megoldásokat telepít, és a csarnokok valamint kiszolgáló épületek hőszigetelésével is csökkenteni kívánja gázfogyasztását.

„A napenergia ipari szintű hasznosítása az üzleti élet szinte minden területére elterjedt, és a Forest-Vill az elmúlt években számos napelempark és energiatároló rendszer kiépítésében vett részt. Büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhattunk egy jelentős magyar gyártó, a Ganz fenntartható működéséhez, és hogy Magyarországon egyedülálló energiatárolási technológia valósulhatott meg” – emelte ki Németh Csaba, a Forest-Vill Kft. ügyvezetője.

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. több mint 145 éve meghatározó szereplője a magyar és nemzetközi gépgyártásnak. Az első transzformátor 1885-ös szabadalmaztatása óta a Ganz vezető szerepet tölt be az iparágban, és szakértelme révén hozzájárul a megbízható, energiahatékony megoldások fejlesztéséhez a transzformátorok és forgógépek területén, ezzel támogatva a megújuló energia hatékony felhasználását. A tápiószelei gyárban átadott naperőmű és energiatároló rendszer biztosítja, hogy a villamos gépek gyártása is zöldenergia felhasználásával történjen, tovább erősítve a Ganz vezető szerepét a szektor megújulásában.

English Summary

Ganz Transfomer and Electrical Machine Manufacturing Ltd. has completed the construction of a new solar power plant and energy storage system at its Tápiószele facility. The 2 MVA solar plant is integrated with an innovative hybrid storage solution combining lithium-ion and NAS battery technologies. This development is part of the company's Energy Optimization Program aimed at reducing CO2 emissions by 40%. The system will provide significant energy savings, contributing to the company's goal of achieving carbon neutrality and reducing reliance on fossil fuels by 2050.