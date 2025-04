A Microsoft mesterséges intelligenciával gyorsítja a szoftver-frissítéseket

forrás: Prím Online, 2025. április 16. 17:51

Az AI elemzi a felhasználói szokásokat, és a frissítéseket olyan időpontokra ütemezi, amikor a legkevésbé zavarják a munkát vagy a szórakozást. Például, ha a rendszer azt érzékeli, hogy a felhasználó éjszaka nem használja a számítógépet, akkor a frissítések ekkor fognak lezajlani.

A megfelelő időzítés mellett az AI segítségével a frissítések letöltése és telepítése is gyorsabb lesz. A rendszer előre letölti a szükséges fájlokat, és a telepítést is úgy optimalizálja, hogy az a lehető legkevesebb időt vegye igénybe A frissítések egy része a háttérben fog lezajlani, és csak a legszükségesebb esetekben lesz szükség újraindításra.

A Microsoft tervei szerint az AI alapú frissítési optimalizáció fokozatosan kerül bevezetésre a következő hónapokban. A vállalat azt ígéri, hogy a felhasználók már hamarosan érezni fogják a különbséget.





A gyorsabb és kevésbé zavaró frissítések javítják a felhasználói élményt, és növelik a Windows biztonságát is. A frissítések ugyanis gyakran tartalmaznak biztonsági javításokat, amelyek védelmet nyújtanak a vírusok és más kártevők ellen. Ha a frissítések gyorsabbak és kevésbé zavaróak, akkor a felhasználók nagyobb valószínűséggel fogják telepíteni őket, ami növeli a rendszer biztonságát.





