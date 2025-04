Négynapos hosszú hétvége: Nagyobb forgalomra készülhetünk a Liszt Ferenc Repülőtéren

forrás: Prím Online, 2025. április 16. 20:55

A tavaszi szünettel egybeeső ünnepi időszakban sok család választja az utazást – akár egy rövidebb pihenésre, akár hosszabb tavaszi kikapcsolódásra. A megnövekedett forgalom nemcsak a repülőtéri tevékenységeket, hanem a környéki közlekedést is megnehezítheti. A legfontosabb tanács ebben az időszakban: induljunk el időben a repülőtérre!

„A repülőtér környékén jelenleg is felújítások zajlanak, ezért az utasok nem hajthatnak fel autóval az indulási szintre, és az érkezési szinten is csökkent a ki- és beszállásra rendelkezésre álló terület. Érdemes legalább 2,5–3 órával a járat indulása előtt megérkezni” – hívta fel a figyelmet Rácz Béla, a MoPark marketingigazgatója.

Tippek a gyerekekkel utazóknak

A gyerekekkel történő utazás külön figyelmet igényel, ezért érdemes előre megtervezni a csomagolást. Praktikus, ha van nálunk néhány kedvenc játék, rágcsálnivaló, és természetesen a szükséges repülési dokumentumok is kéznél vannak.

„Egy hosszabb utazás bőröndökkel, kézipoggyásszal, babakocsival és gyerekekkel nem könnyű feladat. Ilyenkor a legkényelmesebb megoldás a családok számára – főleg a vidékről érkezőknek –, ha saját autóval közelítik meg a repülőteret, és az autót őrzött parkolóban hagyják” – tette hozzá Rácz Béla.

Érdemes olyan parkolótársaságot választani, amely ingyenes transzferbuszt biztosít az utasok számára. Fontos, hogy a gyerekek biztonságára is figyeljünk!

„Mi minden esetben gyereküléssel felszerelt járművekkel szállítjuk az utasokat a terminálhoz, és terveink között szerepel bérelhető, repülőgépre is felvihető babakocsik bevezetése, hogy a családok könnyebben eligazodjanak a repülőtéren” – emelte ki a marketingigazgató.

Foglaljunk előre!

Ha előre foglalunk parkolóhelyet, elkerülhetjük a parkolóhely kereséséből adódó stresszt, és biztosíthatjuk, hogy lesz helyünk az autónak, akár több napos utazás esetén is.

„Márciusban több mint 1000 autó parkolt nálunk, ami családokkal számolva, jóval több utast jelent. A húsvéti hétvégére is több száz foglalás érkezett, így ez számunkra egyfajta próba a nyári szezon előtt” – mondta el Rácz Béla.

Húsvéti tojáskeresés a parkolóban

A MoPark húsvéti akcióval is kedveskedik az utasoknak: azok, akik április 18. (péntek) és április 21. (húsvéthétfő) között parkolnak, részt vehetnek egy játékos tojáskeresésen. A megtalált tojás kedvezményt biztosít: 10%-os árengedmény jár a parkolási díjból. „Érdemes 15 perccel korábban érkezni, hogy ezzel is még emlékezetesebbé tegyük az utazás kezdetét” – tette hozzá Rácz Béla.

English Summary

During the long four-day weekend, a significant increase in passenger traffic is expected at Budapest Airport. Ongoing renovations around the airport until June 15th may cause even more congestion. Families traveling during the spring break should plan ahead, arrive early (at least 2.5–3 hours before departure), and consider parking in a secured lot. The airport is offering a special Easter egg hunt promotion with discounts for those parking between April 18–21. Additionally, families with children are encouraged to use services like child-friendly transport and pre-booking parking spots to avoid stress.