Víg Társalgó Podcast: Színház és kulisszatitkok egy asztalnál

forrás: Prím Online, 2025. április 16. 19:17

A Víg Szalon a Vígszínház negyedik játszóhelyeként olyan programoknak ad otthont, ahol ismert színházi alkotók, gondolkodók, szakemberek találkoznak egy közös témában. A cél: párbeszédet kezdeményezni, új nézőpontokat bemutatni, és összehozni olyan művészeket, akik ritkán szerepelnek együtt.

Az első epizódban a Pesti Színház Az imposztor című bemutatója kapcsán Spiró György író, Rudolf Péter rendező és Kern András színművész osztották meg gondolataikat – az olvasópróba előtti estén. A beszélgetést Nyáry Krisztián irodalomtörténész vezette, aki izgalmas háttérinformációkat és szórakoztató anekdotákat is előcsalogatott a vendégekből.

A második rész a Z generáció és a színház kapcsolatát járta körbe. Ifj. Vidnyánszky Attila, Tarnóczi Jakab és Hegymegi Máté rendezők, színészek beszélgettek Ascher Tamás moderálásával arról, hogyan változik a színház szerepe a fiatalok körében, milyen hatással van az új média – például a TikTok – a figyelmi küszöbre, és mit jelent ma „menőnek” lenni a színpadon. Szó esett arról is, hogyan tud egy előadás úgy megújulni, hogy megszólítsa a mai fiatalokat.

A harmadik rész Kútvölgyi Erzsébet életművét mutatja be. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész több mint öt évtizede tagja a Vígszínház társulatának. Számos ikonikus szerep fűződik nevéhez, többek között a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, a Harmincéves vagyok, az Angyali Johanna és a Kurázsi mama és gyermekei előadásokban. Jelenleg is látható például az Amadeus című darabban Frau Weberként, a Barátom, Harvey-ban Ethel néniként, illetve Az ember, aki elvesztette az időt című előadásban Olga, a túrázó hangjaként. A Házi Színpadon 2006 óta játssza töretlen sikerrel Az élet mint olyan című tragikus komédiát. A beszélgetés vendége Péter Vladimir volt, a moderátor pedig Lovász László.

A Víg Társalgó következő epizódja április 17-én érkezik, amelyben Lukács Sándor életútját ismerhetik meg a hallgatók.

Víg Társalgó 1. rész (vendégek: Kern András színművész, Rudolf Péter rendező, Spiró György szerző, a moderátor Nyáry Krisztián irodalmár): https://youtu.be/sSYSMgD5_ws?si=cEIRDA1ZcDFUoj6C

Víg Társalgó 2. rész (vendégek: ifj. Vidnyánszky Attila színművész, rendező, Tarnóczi Jakab rendező, Hegymegi Máté rendező, moderátor: Ascher Tamás rendező): https://youtu.be/WL7kC8vxSEY?si=bu_v4rYkpvxqHTFy

Víg Társalgó 3. rész (A beszélgetésben Kútvölgyi Erzsébet pályáját ismerhettük meg. A beszélgetés vendége Péter Vladimir, a moderátor Lovász László): https://youtu.be/I73bzUCNpVA?si=vPrMmW_6-OwSQeSL

English Summary

The Víg Társalgó podcast series presents edited versions of the Víg Szalon talks, available on the Vígszínház YouTube channel. The series features in-depth discussions with renowned theatre professionals, exploring topics such as the relationship between Generation Z and theatre, as well as insights from famous actors and directors. Recent episodes have featured figures like Kútvölgyi Erzsébet and upcoming ones will focus on Lukács Sándor. The Víg Szalon serves as a cultural hub, offering thought-provoking conversations that bring together industry legends rarely seen together.