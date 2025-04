Autonóm robotok és kreatív előadások – elképesztő produkciók a magyar robotkupán

forrás: Prím Online, 2025. április 17. 18:27

A verseny immár 18. alkalommal került megrendezésre, és idén is az ország különböző pontjairól érkező fiatalokat vonzotta: összesen 35 csapat, közel 100 diák indult el a megmérettetésen. A verseny két helyszínen zajlott – április 4-én a Nyíregyházi Egyetemen, majd április 13-án Budapesten, a VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti Baptista Technikumban.

A 2007 óta a Neumann Társaság és a Magyar Robot Kupa Alapítvány szervezésében zajló verseny célja, hogy a robotika iránt érdeklődő diákoknak csapatban (2–5 fő) lehetőséget biztosítson a tudásuk megmérettetésére különféle kategóriákban, úgynevezett ligákban. A MIRK egyben hivatalos kvalifikációs verseny a RoboCup Junior (RCJ) világ- és Európa-bajnokságokra is.

A döntőbe jutott csapatok képviselhetik hazánkat a RoboCup Junior 2025 világdöntőjén Salvadorban, valamint az európai döntőn Bariban.

A fiatalok nemcsak technikai felkészültségüket, de kreativitásukat, problémamegoldó képességüket és együttműködésüket is megcsillogtatták – ezzel is bizonyítva, hogy helyük van a nemzetközi élmezőnyben.

Kiemelkedő produkciók és technológiai teljesítmények

Az idei verseny egyik leglátványosabb része az OnStage (Robotszínház) liga volt, ahol a csapatok saját készítésű robotokat és díszleteket mutattak be. Az egyik előadás például egy autóversenyző életét dolgozta fel, robotizált szurkolók és kooperatív megoldások segítségével. A legfiatalabb versenyzők a tengeri élővilág védelmére hívták fel a figyelmet – előadásukban egy víz alatti világot idéző díszlet segítségével mutatták be, hogyan lehet megóvni a tengeri teknősök tojásait.

A Rescue Maze kategóriában – amely az U19-es korosztálynak szólt – a legmagasabb szintű technikai kihívásokat kellett teljesíteniük a diákoknak. A robotoknak önállóan kellett tájékozódniuk egy akadályokkal teli, ismeretlen labirintusban, felismerni a „sérülteket” és a lehető legoptimálisabb útvonalon visszatérni a kiindulópontra – mindezt teljesen autonóm módon, gépi látással.

Kiemelkedően teljesített ebben a ligában a LIGHTNING nevű csapat, amelyet a többszörös világ- és Európa-bajnoki helyezéssel rendelkező Baptista Szeretetszolgálat diákjai alkottak. A csapat mentorát, Abán Csabát, a Neumann Társaság Robotika Szakosztályának elnökét is dicséret illeti – a csapat maximális pontszámmal teljesítette a kihívást, amit nemzetközi szinten is komoly eredményként tartanak számon.

A RoboCup Junior 2025 versenyekre kijutó csapatok:

Európa-bajnoki (Bariban) részvételre jogosult csapatok:

• OnStage First Steps: DJ. PARTY (SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium, Szeged)

• OnStage Entry: Whale Shark és Sea Turtle Patrol (SZTE Báthory / The British International School, Budapest)

• Soccer Entry 1:1: G_Y_C (Irinyi Károly Általános Iskola, Esztár)

• Rescue Line Entry: LIGHTNING_E (Baptista Szeretetszolgálat, Törökszentmiklós)

• Rescue Maze Entry: Balmazrefi (Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Kollégium)

Világbajnoki (Salvador, Brazília) és Európa-bajnoki részvételre jogosult csapatok:

• OnStage: HU-MORE-BOT (Nyíregyháza)

• Soccer Lightweight 2:2: SZLKI FC (Szent László Katolikus Gimnázium, Kisvárda)

• Rescue Simulation: SSD-TEAM (Szent László Katolikus Gimnázium, Kisvárda)

• Rescue Maze: LIGHTNING (Baptista Szeretetszolgálat, Kisújszállás)

• RMRC: PBL Masters (Bethlen Gábor Gimnázium / Digitális Tudásközpont, Nyíregyháza)

• Rescue Line Entry – 2. hely: Central Cubes (Balmazújvárosi Általános Iskola)

A MIRK alapítója, Simon Béláné dr. Balogh Ágnes, a Neumann Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vezetője kiemelte: a verseny sikeres lebonyolításához nagyban hozzájárultak a ligafelelősök, akik nemcsak a szabályok ismertetésében, hanem a verseny szakszerű lebonyolításában is kulcsszerepet játszottak. A jövőben ők képviselik majd a hazai versenyzők érdekeit a nemzetközi RCJ ligák felé is.

A magyar liga-bizottság tagjai:

• Soccer: Czár Krisztián

• OnStage: Bacskóné Kovács Andrea

• Rescue Maze és Rescue Line: Abán Csaba

• Rescue Simulation: Pacsuta Tibor és Jurás László

• RMRC: Bakti András Tamás

English Summary

The 18th Hungarian Youth Robot Cup (MIRK) brought together nearly 100 students from across the country to showcase their skills in robotics. Teams competed in creative and technical challenges, from robot theatre performances to autonomous rescue missions. The winning teams will represent Hungary at the 2025 RoboCup Junior World and European Championships in Brazil and Italy.