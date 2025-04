Marketing és kultúra találkozása a megújult Néprajzi Múzeumban

forrás: Prím Online, 2025. április 17. 20:44

Az esemény résztvevői – a hazai marketing szakma meghatározó döntéshozói – egy inspiráló előadás és élményalapú tárlatvezetés során ismerhették meg a múzeum újjászületésének történetét, valamint az azt megalapozó marketingstratégiát.

Egy múzeum, amely tanít, szórakoztat és közösséget épít

A délután folyamán Novák Gabriella, a Néprajzi Múzeum marketing főosztályvezetője mutatta be azt az új szemléletet, amely a múzeum újrapozicionálását irányítja. Az új épületben a múzeum célja, hogy gazdag hagyományaira és gyűjteményére építve, a nemzetközi trendekhez igazodva kínáljon korszerű, élményalapú perspektívát a látogatóknak. Itt a múzeumlátogatás nem csupán ismeretszerzés, hanem közösségi élmény is – különösen a fiatal generációk számára.

Az intézmény a posztmodern, élménycentrikus turizmus elvárásaihoz is alkalmazkodik: szolgáltatási portfólióját is ennek szellemében alakította ki.

Tárgyak, amelyek életre kelnek

A Néprajzi Múzeum gyűjteménye nem pusztán tárgyak sokasága – minden darab egy-egy élet történetét meséli el. A látogatók ezeken keresztül nemcsak más emberek világába nyerhetnek betekintést, hanem saját élményeikre is új szemmel tekinthetnek. A kiállítások mögött megbúvó tudományos és érzelmi háttér teszi igazán hitelessé és sokrétűvé az élményt. Ennek köszönhetően a múzeum képes kreatív és releváns módon kapcsolódni akár márkákhoz, szolgáltatásokhoz is.

Dr. Kemecsi Lajos főigazgató szerint: „A Néprajzi Múzeum ma Közép-Európa egyik legmodernebb intézménye – és bizonyos szempontból talán a legnagyobb is. A költözés során teljesen újraszámba vett gyűjteményünk komoly előnyt jelent.”

A digitalizáció, a részletes nyilvántartás és az átlátható hozzáférés tette lehetővé a múzeum történetének eddigi legnagyobb állandó kiállítását, amely 2024 októberében nyílt meg. A több mint 3000 négyzetméteren elhelyezkedő „Gyűjteményi kiállítás” öt kontinens kultúráját bemutatva több ezer történetet tár elénk, és elnyerte az IF Design Award rangos nemzetközi elismerését, az Exhibition Design and Implementation kategóriában.

Több mint kiállítás – közösségi tér új formátumokkal

A múzeum programkínálata túlmutat a hagyományos kereteken: irodalmi estek, élő podcast-felvételek, koncertek, családi programok és kreatív együttműködések révén valódi közösségi élménytérként működik. Az élményszerzés nem csupán eszköz, hanem maga a cél, miközben a tudományos megalapozottság és a kulturális küldetés továbbra is kiemelt fontosságú.

A Néprajzi Múzeum példája megmutatja, hogyan válhat a tartalom a márkaépítés legfontosabb eszközévé. A hosszú távú elköteleződés nem elsősorban látványos kampányokból fakad, hanem abból, ha egy intézmény vagy márka képes valódi, hiteles és érzelmileg is ható történeteket mesélni. A jövő marketingje nem egyszerűen elad – közösséget épít. A Néprajzi Múzeum ezt az elvet úgy valósítja meg, hogy képes ötvözni a hagyományt és a progresszív szemléletet, miközben megőrzi identitását és hitelességét.

English Summary

The April event of the Marketing Decision Makers’ Club was hosted by the newly renovated Museum of Ethnography in Budapest — a space that blends cultural heritage with cutting-edge design and immersive experiences. Attendees explored how the museum’s innovative marketing strategy supports its mission to educate, entertain, and build community, positioning it as one of Central Europe’s most modern cultural institutions.