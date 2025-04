Ő Dani, a TanfolyamGURU digitális arca

forrás: Prím Online, 2025. április 17. 11:35

A TanfolyamGURU az elsők között ismerte fel a technológiában rejlő lehetőségeket, és megalkotta saját AI-influenszerét, Danit. A projekt mögött a hazai fejlesztésű Pixel Persona áll, egy mesterséges intelligenciára épülő videókészítő rendszer.

„A TanfolyamGURU célja mindig is az volt, hogy korszerű, a piaci igényekhez igazodó felnőttképzést nyújtson. De a jó tananyag önmagában nem elég – legalább ilyen fontos az is, hogyan szólítjuk meg a tanulni vágyókat. Egy olyan formát kerestünk, amely vizuálisan is vonzó, gyorsan befogadható, mégis szakmailag megbízható” – mondta Winter Ádám, a TanfolyamGURU alapítója és tulajdonosa.

Így született meg az ötlet: egy saját, AI-alapú műsorvezető létrehozása.

„Sokan elsőre nem is tudják eldönteni, hogy Danival – azaz egy AI-karakterrel – vagy egy valódi emberrel állnak szemben. Ez a bizonytalanság pedig csak fokozza az érdeklődést és növeli az elköteleződést. Dani nemcsak beszél, hanem kérdez is, visszajelzést vár, tehát interaktív szereplőként működik” – tette hozzá Winter Ádám.

A Pixel Persona – az AI-influenszerek mögött álló technológia

Dani életre keltésében a Pixel Persona csapata vállalt kulcsszerepet. Ez a magyar fejlesztésű rendszer képes különféle karakterek – úgynevezett AI-influenszerek – létrehozására, akik szövegalapú tartalmakat valósághű, animált videók formájában jelenítenek meg. A háttérben működő AI technológia természetes hangzást és hiteles előadásmódot biztosít.

„A TanfolyamGURU-val való közös munka egy tökéletes tesztprojekt volt számunkra. Egy innovatív, nyitott cég, amely bátran lépett be egy teljesen új kommunikációs korszakba” – emlékezett vissza Nagy László, a Pixel Persona alapítója.

Dani karakterét a cég arculatához, célcsoportjához és kommunikációs stílusához igazították. Megjelenése, hangja és viselkedése több szoftver együttes alkalmazásával született meg, így a végeredmény egy életszerű, márkához illeszkedő digitális arc lett. Dani heti rendszerességgel közöl közepes hosszúságú tartalmakat, havonta pedig mélyebb, elemző videókkal jelentkezik. Témái a tanulásmódszertantól a karrierépítésen át a pszichológiai önismeretig terjednek, mindig a TanfolyamGURU aktuális kínálatához kapcsolódva.

Több, mint oktatás: az AI új szerepe a céges kommunikációban

A vállalkozások számára a hagyományos videókészítés gyakran idő- és költségigényes folyamat. Az AI-alapú karakterek azonban gyorsan és hatékonyan képesek tartalmakat közvetíteni, többféle nyelven és stílusban, akár személyre szabva. Nincs szükség stúdióra, forgatásra, szereplőkre – a digitális szereplők mindig elérhetők, sosem fáradnak el, és bármikor készen állnak a márka képviseletére.

Sőt, akár kommentekre és kérdésekre is válaszolhatnak videós formában, tovább erősítve a közönséggel való kapcsolatot.

„Egy AI-influenszert igazából csak a kreativitás korlátoz” – mondja Nagy László.

A Pixel Persona technológiája messze túlmutat az oktatási célokon: kiválóan használható például ügyféltámogatási videók, HR-beilleszkedési anyagok, PR-üzenetek vagy mikrotananyagok létrehozására. Lehet belőle webshop-házigazda, pénzügyi tanácsadó vagy éppen ügyfélszolgálatos chatbot is.

A rendszer gyorsan, költséghatékonyan és könnyen skálázhatóan képes tartalmakat előállítani, így szinte bármelyik vállalkozás élvezheti az előnyeit.

„Ezzel a megoldással végre a hazai kis- és középvállalkozások is bekapcsolódhatnak az influenszer marketing világába, amely eddig inkább a nagy cégek privilégiuma volt, főleg a magas költségek miatt. Most azonban egy elérhető, 21. századi megoldás áll a kisebb cégek rendelkezésére is, hogy hatékonyan érvényesüljenek a digitális térben” – hangsúlyozta a szakértő.

Nagy László szerint céljuk, hogy minél több magyar vállalkozás ismerje meg az AI-videókban rejlő lehetőségeket. A TanfolyamGURU pedig kiváló példa arra, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak hatékonyabbá, hanem sokkal izgalmasabbá is teheti a vállalati kommunikációt.

English Summary

Dani is Hungary’s first AI-powered influencer, created by TanfolyamGURU using the local AI video platform, Pixel Persona. Designed to engage learners with dynamic and interactive video content, Dani blends education and marketing in a cutting-edge format. This innovation allows small and medium-sized businesses to access cost-effective, scalable, and visually engaging communication tools powered by AI.