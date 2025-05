BigBakShow: Egy falu küzdelme a digitalizációval

forrás: Prím Online, 2025. május 27. 20:38

A sorozat első epizódja május 25-én debütált a Telekom YouTube csatornáján és a Telekom FilmKlubban, június 15-től pedig az RTL-en is látható lesz vasárnaponként.

A BigBakShow a digitális technológiák térnyerését, mindennapi életünkre gyakorolt hatását mutatja be szórakoztató formában. Akár ügyintézésről, munkáról, tanulásról vagy az egészségesebb életmódról van szó, ezek az eszközök és megoldások megkönnyítik az életünket – ezt tapasztalják meg a sorozatban szereplők is.

A történet középpontjában egy fiatal informatikus áll, aki Hollandiából visszaköltözve bekamerázza Bak falut, hogy az így készült videókat pénzzé tegye online – ám lebukik. Az ügyből kirobbanó botrány azonban új lehetőségeket nyit: a falu polgármestere meglátja a jövőt a digitalizációban, és az internet segítségével próbálja finanszírozni a település fejlesztését. Ezzel elindul Bak digitális átalakulása – rengeteg humorral, konfliktussal és meglepetéssel.

A sorozat főbb szerepeiben olyan ismert színészek tűnnek fel, mint Gubás Gabi, Szacsvay László, Badár Sándor, Szervét Tibor és Mogács Dániel. A történet bepillantást enged egy falu sokszínű társadalmába, ahol a technológiai újdonságokat még csak most kezdik felfedezni – sokszor naiv módon, de nyitott szívvel. A kezdeti bakik, túlkapások és félreértések után a szereplők megtalálják a számukra hasznos digitális megoldásokat, miközben rengeteg humoros, ismerős helyzettel találkoznak a nézők is.

A sorozat optimista szemlélettel mutatja be, hogyan válhatnak a digitális eszközök valódi segítséggé, ha tudatosan és felelősen használjuk őket. A Magyar Telekom régóta elkötelezett a hazai digitális fejlődés mellett, és ezzel a sorozattal is szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a digitalizáció mindenki számára lehetőséget kínál az előrelépésre.

A BigBakShow a Marsra magyar! alkotóinak – Végh Zsolt, Kálmánchelyi Zoltán és Wágner Levente – legújabb munkája. Ezúttal is egy külön világot teremtettek, tele új karakterekkel, mélyebb tartalommal és továbbra is sok-sok humorral. A sorozat szereplői és motívumai a Telekom további kommunikációs kampányaiban is visszaköszönnek majd.

„A technológia már az élet minden területén jelen van. A célunk az, hogy megmutassuk: tudatosan és jól használva a digitális megoldások mindenki számára kézzelfogható előnyöket nyújthatnak” – mondta Pereszlényi Zoltán, a Magyar Telekom kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

„A BigBakShow tökéletesen illeszkedik országtuning márkagondolatunkhoz: hisszük, hogy a digitális megoldások segíthetnek kibontakoztatni az egyéni tehetségeket, megerősíteni a közösségeket és fenntartani az emberi kapcsolatokat” – tette hozzá Szabó Béla, a Telekom márka- és lakossági kommunikációs igazgatója.

Az első epizód ITT tekinthető meg.

English Summary

BigBakShow is a six-part Hungarian comedy-drama series created in collaboration between KMH Film and Magyar Telekom. Set in the fictional village of Bak, the story humorously explores how digital technologies impact everyday life when a young IT specialist returns from the Netherlands and unintentionally sets off a wave of digital transformation. With an ensemble cast of beloved Hungarian actors, the show blends humor, local color, and social commentary. It highlights how even the most remote communities can benefit from digital solutions–if they learn to use them wisely.