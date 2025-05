A megbízható vállalkozások védjegye

forrás: Prím Online, 2025. május 28. 14:10

A mai gazdasági helyzetben cégtulajdonosként tudatos döntéseket kell hoznunk annak érdekében, hogy vállalkozásunk hosszú távon is sikeres és stabil tudjon maradni. A BCP Magyarország Kft. által üzemeltetett cegcontrol.hu weboldalon elérhető céginformációs rendszerből számtalan releváns adatot nyerhetünk ki, amelyek segítenek nekünk a döntések előtti kockázatelemzésben.





Az együttműködések veszélyei

Egy üzleti kapcsolat kialakítása és egy együttműködés mindig tartogathat magában veszélyeket. Sajnos mind a mai napig belefuthatunk olyan vállalkozásokba, amelyek valójában már nem aktívak, nem fizetőképesek, nincs számlakiállítási jogosultságuk vagy éppen fiktív személyek vannak a cég mögött. Ezeket jobb elkerülni, hiszen valós bevételre nem számíthatunk tőlük, és hosszú távon a mi cégünk reputációját is rombolják az ilyen kapcsolatok.

Mire figyeljünk?

Fontos tudni, hogy az alapvető cégadatok nem túlságosan árulkodóak arról, mennyire lesz kockázatos az adott vállalkozással együttműködni. A céginformációs rendszerből azonban olyan egyéb adatokat is megtudhatunk, amelyek már sokat segíthetnek egy üzleti döntés meghozatalában.

A legfontosabb, hogy a jövőbeli partnerünk fizetőképes legyen, és ne álljon szoros érdekeltségi kapcsolatban olyan más cégekkel, amelyek ellen csődeljárás folyik, esetleg valamilyen jogi követelés áll fenn velük szemben.

Hogyan csökkentsük a kockázatot?

Az üzleti kockázatelemzés ma már a döntéshozatal igencsak fontos része, amelyhez viszont elegendő mennyiségű és valóban releváns információ kell, hogy a rendelkezésünkre álljon. A BCP tanúsítványok olyan dokumentumok, amelyek nagy segítségünkre lehetnek ilyenkor. Ezeket a tanúsítványokat a BCP Magyarország Kft. állítja ki, független forrásból származó adatok alapján.

A tanúsítványok tartalmazzák a szóban forgó cég, illetve egyéni vállalkozás aktuális cégadatait, a pénzügyi beszámolóit, mérleget, valamint a cég által foglalkoztatottak aktuális létszámát is megtudhatjuk. Mindezek mellett, ami hatalmas előnye ezekenek a tanúsítványoknak, hogy gráf formájában ábrázolva láthatjuk a cégtulajdonosok egyéb érdekeltségeit is. Ez azt jelenti, hogy a transzparencia jegyében információt kapunk arról, mely cégekkel és milyen jellegű kapcsolatban áll a vállalkozás. Láthatjuk a beszállítóit, az ügyfeleit és azt is, hogy a tulajdonos más egyéb cégben is társtulajdonos-e.

Legyünk óvatosak

A kockázatelemzést soha ne feledjük egy üzleti kapcsolat kialakítása előtt, még akkor sem, ha a leendő partner vonzó ajánlatot ad. Legyünk körültekintőek és mérlegeljünk alaposan, mert egyáltalán nem mindegy, hogy milyen vállalkozásokkal kerülünk kapcsolatba, és azok hosszú távon hogyan befolyásolják a cégünk életében bekövetkező pénzügyi eseményeket.