Nemzetközi trendek a vállalati flottakezelésben

forrás: Prím Online, 2025. május 28. 13:07

A „Fleet and Mobility Barometer 2025” című tanulmány négy kontinens 28 országában készült, több mint 8000 vállalati döntéshozó megkérdezésével. Az átfogó felmérés célja, hogy naprakész információkkal támogassa a vállalatvezetőket és flottamenedzsereket a mobilitással kapcsolatos stratégiai döntéseikben.

„Az autóipar radikális átalakulása közepette a vállalatoknak kulcsfontosságú, hogy mobilitási döntéseiket megbízható, friss adatokra alapozzák. Ma már nemcsak a technológia formálja a közlekedés jövőjét, hanem gazdasági és humán erőforrás szempontok is meghatározóvá váltak. Ezért készítjük el évente ezt a jelentést, amely segíti a tudatos és sikeres üzleti tervezést” – hangsúlyozta Agárdi Marianna, az Arval Magyarország ügyvezetője.

Zöld átállás kihívásokkal

A jelentés szerint a környezeti fenntarthatóság az egyik legfontosabb tényező a flottafejlesztésben: a cégek 85%-a már rendelkezik elektromobilitási stratégiával, vagy dolgozik annak kidolgozásán. Ugyanakkor a zöld átállás technológiai kihívásokat is tartogat: a válaszadók 34%-a szerint az alternatív energiaforrások integrálása komoly nehézséget jelenthet. További 31% a belső égésű motorokra vonatkozó szabályozásokhoz való alkalmazkodást is jelentős akadálynak tartja.

A választható járműtípusok körében a használt autók is egyre népszerűbbek: jelenleg a cégek 41%-a alkalmaz használt járműveket, és 43% fontolgatja ezt a lépést a következő három évben. Eközben a töltőinfrastruktúra kiépítése kulcsfontosságúvá vált – tízből hat cég szerint a nyilvános vagy céges töltőpontok hiánya komoly akadályt jelent az elektromobilitás elterjedésében.

Költségek kontrollja és finanszírozási megoldások

Az inflációs hatások következtében világszerte egyre fontosabb kérdés a flottafenntartás költségeinek optimalizálása. A cégek 31%-a küzd a teljes életciklus költség (TCO) emelkedésével, különösen Észak-Amerikában (49%) és Latin-Amerikában (43%). Európában ez az arány 27%.

A vállalatok különféle finanszírozási megoldásokkal reagálnak a kihívásra. A legelterjedtebb továbbra is az operatív lízing, amelyet jelenleg a cégek 27%-a használ fő finanszírozási formaként, és további 37% tervezi a bevezetését vagy bővítését három éven belül.

„A flottaköltségek optimalizálása ma már nemcsak pénzügyi szempont, hanem kulcsfontosságú stratégiai cél. Az intelligens, szolgáltatásalapú finanszírozási formák, mint az operatív lízing, lehetővé teszik a rugalmas alkalmazkodást a változó gazdasági környezethez” – tette hozzá Agárdi Marianna.

A munkavállalók és a digitalizáció szerepe

A felmérés arra is rávilágít, hogy a vállalati mobilitási stratégiákban egyre nagyobb szerepet kapnak a HR szempontok. A cégek 45%-a szerint a járműpark fejlesztésének egyik fő mozgatórugója a munkaerő bevonzása és megtartása. Ezzel párhuzamosan egyre fontosabbá válnak a közlekedésbiztonságot és a járműhasználatot támogató digitális eszközök.

A cégek 40%-a már alkalmaz telematikai rendszereket, amelyek segítenek nyomon követni a sofőrök vezetési szokásait. Ugyanakkor jelenleg csak 15% használja aktívan az így nyert adatokat, míg 47% tervezi ezt a közeljövőben bevezetni. Az információkat főként járműbiztonság javítására (36%), a vezetési stílus fejlesztésére (32%) és az operatív hatékonyság növelésére (27%) használják. Az adatvezérelt megközelítés nemcsak költségmegtakarítást, hanem fenntarthatóbb és biztonságosabb működést is eredményezhet.

Módszertan

A kutatást az Ipsos végezte az Arval megbízásából, 2024. augusztus 26. és november 6. között, 28 országban (pl. Németország, Franciaország, USA, Brazília) összesen 8061 vállalati döntéshozó részvételével. A megkérdezett cégek mindegyike legalább egy járművet üzemeltetett, és a válaszadás telefonos megkereséssel történt.

English Summary

The 2025 report from the Arval Mobility Observatory reveals key trends shaping corporate fleet strategies worldwide. As electric vehicle adoption accelerates and charging infrastructure expands, nearly half of companies are now developing their fleets to attract and retain talent. Cost control remains a major challenge, with increasing attention on total cost of ownership (TCO) and a growing interest in used vehicles as a cost-effective solution. Sustainability continues to be a top priority, though companies face difficulties integrating alternative energy technologies and adapting to stricter internal combustion engine regulations. Digital tools and telematics are also gaining ground, supporting safer, more efficient, and employee-focused mobility strategies.