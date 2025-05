Önvezető robotok és intelligens járművek: Ilyen volt az ARNL bemutatója

forrás: Prím Online, 2025. május 28. 14:51

A rendezvényt Prof. Dr. Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta: „Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratóriuma már most is jelentős eredményeket ért el, amit a mai nap demonstrációi is megerősítenek. A konzorcium célja kezdettől fogva az volt – és ezen az úton haladunk továbbra is –, hogy Magyarország vezető szerepet töltsön be a régióban az autonóm technológiák fejlesztésében. Az autonóm járművek összetett rendszerek, amelyek különféle tudományterületeket integrálnak, így az együttműködés és a közös platform létfontosságú.”

A látogatók a bemutatón testközelből tapasztalhatták meg, miként kapcsolódik össze az irányításelmélet és a mesterséges intelligencia. A beltéri bemutatók között különösen nagy figyelmet kapott az önvezető versenyrobotok prezentációja, ahol a járművek önállóan, valós időben tervezték meg az optimális útvonalat, és képesek voltak előzési manőverekre is. Ez a fejlesztés már jelenleg is fontos szerepet tölt be az egyetemi hallgatók képzésében, de hosszú távon a közlekedési rendszerek egyik alappillére is lehet.

A kültéri bemutatók során a LiDAR-alapú járműirányítási rendszert is megismerhették az érdeklődők. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a jármű pontosan meghatározza a saját helyzetét olyan környezetekben is, ahol a GPS-jel nem megbízható – például alagutakban, városi kanyonokban vagy sűrű erdőkben. A rendszer különböző szenzorokból származó adatokat, köztük lézerszkennereket és mesterséges intelligencián alapuló szoftvereket kombinál, így biztosítva a pontos tájékozódást és döntéshozatalt komplex környezetben is.

Látványos elemként jelent meg a 3D járműrekonstrukciós technológia, amely egy vagy több kamera képe alapján képes felismerni és térben modellezni járműveket. Ennek az eljárásnak egyik legnagyobb előnye, hogy nem igényel előzetes adatbázist vagy tanítási szakaszt, így új környezetekhez is gyorsan alkalmazkodik. A megoldás különösen jól hasznosítható zárt parkolóházakban vagy forgalmas városi csomópontokban, és a jövőben alapját képezheti az önvezető parkolási rendszereknek.

Prof. Dr. Gáspár Péter, az ARNL szakmai vezetője így összegezte a napot: „A bemutatott rendszerek és algoritmusok több évnyi összehangolt kutató- és fejlesztőmunka eredményei. Legyen szó kameraképekből létrehozott járműmodellekről, LiDAR-alapú pozíciómeghatározásról vagy önvezető járművek döntéshozatali mechanizmusairól, világosan látszik, hogy a magyarországi fejlesztések számos területen versenyképesek a nemzetközi élmezőnnyel. Az ARNL célja, hogy ezeket a technológiákat továbbfejlessze, és olyan módon tegye elérhetővé, amely hosszú távon is hozzájárul egy biztonságosabb, intelligensebb és fenntarthatóbb mobilitás megvalósításához.”

English Summary

On May 26, 2025, the National Laboratory of Autonomous Systems (ARNL) held its annual R&D showcase event titled Innovation in Motion at the ZalaZONE Industrial Park. The consortium members – HUN-REN Institute for Computer Science and Control, Budapest University of Technology and Economics, and Széchenyi István University – presented their latest developments in autonomous technologies. Highlights included demonstrations of self-driving race robots, LiDAR-based vehicle localization, and AI-driven 3D vehicle reconstruction without prior training data. The event emphasized Hungary’s growing leadership in autonomous systems research and its commitment to intelligent, safe, and sustainable mobility. According to ARNL’s scientific director, Prof. Dr. Péter Gáspár, the showcased technologies reflect years of coordinated national research that already meet international standards.