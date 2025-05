Öt éve formálja a világot a Megoldások a holnapért kihívás

forrás: Prím Online, 2025. május 28. 18:10

Az elmúlt öt év során a kihívás fiatalok százainak adott lehetőséget, hogy valódi társadalmi és környezeti problémákra találjanak megoldásokat, kreatív csapatmunkában, szakértői mentorálással. A 7–12. osztályos diákok a design thinking alapú képzéseken, kommunikációs és önismereti tréningeken keresztül nemcsak új készségeket sajátíthatnak el, hanem technológiai érdeklődésüket és empátiájukat is a világ jobbá szolgálatába állíthatják.

A program nemcsak a résztvevő diákokra van mély hatással – a tanárok és mentorok számára is inspiráló élményt jelent, legyen szó visszatérőkről vagy újonnan csatlakozókról. A közelgő, május 30-i döntő és díjátadó egyszerre lesz nagy megmérettetés és egy öt éve épülő közösség ünnepe – a találkozásoké, az inspirációé, és a közös jövő formálásáé.

Öt gondolat az ötödik évfordulóra, öt résztvevőtől:

Pistyur Veronika, a Bridge Budapest alapítója, a 2025-ös évad zsűritagja:

A kihívás számomra több mint egy verseny – egy tér, ahol a fiatalok megtapasztalhatják, milyen hatással lehetnek a világra. Nemcsak ötleteket hoznak, hanem tanulnak kérdezni, együttműködni, dönteni, felelősséget vállalni. Ezért hoztuk létre az EdisonKidset – hogy olyan tereket teremtsünk, ahol ezek a készségek biztonságban fejlődhetnek. A jövő döntéshozói ma nőnek fel – most van lehetőségünk hatással lenni arra, mit visznek majd magukkal.

Gyarmati Fanni, a Diverzum társalapítója, visszatérő mentor:

A mai fiatalok, akik bátran kérdeznek, gondolkodnak, kezdeményeznek – ők lesznek a jövő vállalkozói. Mentorként örömmel adom át a tudásomat, hiszen én is ugyanilyen ambícióval dolgozom. A verseny nemcsak önbizalmat ad, de olyan vállalkozói készségeket is fejleszt, amelyekkel valódi cégeket lehet építeni. A döntőtől új ötleteket és kapcsolódásokat várok – akár jövőbeli együttműködések, partnerségek születhetnek belőlük. De már az is elég, ha újra megélem azt a pillanatot, amikor azt érzem: na, ezért éri meg ezt csinálni.

Dr. Meskó Bertalan, jövőkutató, a program fővédnöke:

Fővédnökként az elmúlt öt év során azt tapasztaltam, hogy egyre több diák szeretne valóban értékes, jól átgondolt ötletekkel jobbá tenni a világot. Ennél nagyobb ok nem is kell az optimizmusra. Különösen várom az Egészség kategória döntőjét – szerintem ebben a témában most szárnyalni fognak a versenyzők, és sokakat inspirálhatnak arra, hogy jobban törődjenek saját egészségükkel is.

Zsigó Zsolt, a Nyíregyházi SZC Bánki Donát Technikum tanára, a BánkiRobot Team vezetője:

Diákjaimmal 2021 óta minden évben részt veszünk a kihívásban – eddig mindig bekerültünk a legjobb 50 közé, egyszer pedig a TOP 8-ba is. Ez a program nemcsak verseny, hanem kivételes szakmai lehetőség is: a legjobb szakemberektől tanulhatnak a gyerekek. A korábban elvont fogalmak – design thinking, pitch, mindfulness – kézzelfogható tudássá váltak, önbizalmat adva a fiataloknak. A mostani döntőre izgatottan készülünk – tudjuk, hogy sokszor egy apró részlet dönthet: egy mozdulat, egy mosoly vagy egy jól elkapott pillantás. Ebben a folyamatban a mentori csapat hatalmas segítség – együtt formáljuk az üzenetet, hogy valóban célba érjen.

Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője:

Amikor öt éve elindítottuk a Megoldások a holnapért programot, az volt a célunk, hogy valódi, értékteremtő lehetőséget adjunk a fiatalok kezébe. Mára egy inspiráló közösséggé vált a program – egy olyan tér lett, ahol a kérdésből kezdeményezés, az ötletből cselekvés születik. Büszkék vagyunk, hogy részesei lehetünk ennek a történetnek.

Az elmúlt öt év azt bizonyítja: a fiatalok nemcsak érzékelik a világ kihívásait, hanem aktívan keresik a megoldásokat is. Ez a szemlélet, amellyel a május 30-i döntőre is készülnek, valódi okot adhat a reményre – és nem csak az ő generációjuknak, hanem mindannyiunk közös jövője szempontjából.

English Summary

This year marks the fifth anniversary of the Solutions for the Future challenge in Hungary, a youth-focused initiative by Samsung and EdisonKids. Over the past five years, the program has empowered hundreds of students to tackle real-world social and environmental issues through creative teamwork and expert mentorship. Participants, aged 13–18, develop skills in design thinking, communication, and self-awareness while exploring how technology and empathy can drive positive change. The program has become a meaningful experience not only for students but also for teachers and mentors. The upcoming May 30 final event will celebrate both the competition and the supportive, inspiring community that has grown around it.