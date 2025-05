Rekordbevétel és nyereség: Xiaomi túlszárnyalta a piaci várakozásokat

forrás: Prím Online, 2025. május 28. 19:56

Erőteljes növekedés minden üzletágban

Minden fő üzleti területen látványos előrelépés történt:

• Okostelefonok: Az ebből származó bevétel 8,9%-kal nőtt, elérve az 50,6 milliárd jüant. Világszerte 41,8 millió készüléket szállítottak le. A Xiaomi már hetedik negyedéve mutat folyamatos növekedést ezen a területen, és immár 19 egymást követő negyedévben benne van a globális top 3-ban.

• IoT és életmódtermékek: A bevétel 58,7%-kal emelkedett, 32,3 milliárd jüanra. A bruttó árrés 5,4 százalékponttal javult, új rekordot elérve 25,2%-on. A hűtőszekrények és mosógépek eladásai megduplázódtak, a légkondicionálók értékesítése több mint 65%-kal nőtt.

• Intelligens elektromos járművek, AI és új üzletágak: A bevétel 18,6 milliárd jüan volt, és az SU7 sorozatból 75 869 járművet szállítottak le. A vállalat célja 2025-ben 350 000 autó értékesítése.

A prémium szegmensben is erős a Xiaomi

A prémium kategóriás stratégiát következetesen siker koronázza:

• Az okostelefonok átlagos eladási ára (ASP) 1211 jüanra nőtt, ami rekord.

• A februárban megjelent Xiaomi 15 Ultra modell eladásai 90%-kal haladták meg az előző év azonos időszakát.

• A 3000 jüan fölötti készülékek a kínai eladások 25%-át tették ki, míg a 4000 jüan feletti kategóriában a piaci részesedés 9,6%-ra emelkedett.

AIoT- és internetes szolgáltatások: erősödő bázis, kiemelkedő hatékonyság

• A Xiaomi AIoT-platformjához csatlakozott eszközök száma elérte a 943,7 milliót, míg az öt vagy több eszközt használók száma 19,3 millió.

• A Mi Home alkalmazás havi aktív felhasználóinak száma 106,4 millió (+19,5% YoY), az AI-asszisztensé 146,7 millió (+17,5% YoY).

• Az internetes szolgáltatásokból származó bevétel 9,1 milliárd jüan, a bruttó árrés pedig 76,9%-ra nőtt.

Erőteljes jelenlét a táblagépek, viselhető eszközök és audio termékek piacán

• A Xiaomi táblagépeinek globális szállításai 56,1%-kal emelkedtek, ezzel a vállalat először került be a globális top 3-ba.

• Az okoskarkötők és TWS fülhallgatók is kiemelkedően teljesítettek, több piacon vezető helyet szerezve.

A Xiaomi EV üzletága növeli a gyártási kapacitását

• Az SU7 sorozat folyamatosan kerül kiszállításra, a havi szállítás 20 000 darab fölött van, eddig összesen több mint 258 000 járművet adtak át.

• A prémium szegmensben is terjeszkedik: a februárban bemutatott SU7 Ultra modell már az ultraprémium kategóriát célozza meg, míg az érkező YU7 SUV további bővülést hoz.

• A Xiaomi EV-hálózata már 235 értékesítési pontból áll 65 városban.

Rekordszintű kutatás-fejlesztési befektetések: 200 milliárd jüan öt év alatt

• A vállalat 2025 első negyedévében 6,7 milliárd jüant fordított K+F-re (+30,1% YoY).

• A K+F részlegen dolgozók száma 21 731 fő, és eddig több mint 43 000 szabadalmat nyújtottak be.

• A májusban bemutatott Xiaomi XRING O1 chip (3 nm-es SoC) új mérföldkő a „chip, AI és operációs rendszer” stratégiában.

English Summary

In Q1 2025, Xiaomi reported outstanding financial results, surpassing market expectations with revenue of RMB 111.3 billion (up 47.4% YoY) and a record adjusted net profit of RMB 10.7 billion (up 64.5% YoY). Strong growth was seen across all business segments, including smartphones, AIoT, and electric vehicles. Xiaomi shipped 41.8 million smartphones globally, regaining the No.1 position in China after ten years. Its EV business continued to gain momentum, delivering over 75,000 SU7 units in the quarter. The company also ramped up its R&D investments, unveiling its in-house developed 3nm XRING O1 chip as part of its “chip, AI, and OS” strategy.