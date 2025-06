EnterPRIZE 2025: Még van idő jelentkezni!

forrás: Prím Online, 2025. június 12. 19:56

A KKV-k zöld átállása elengedhetetlen az európai fenntarthatósági célok eléréséhez. Ezt a folyamatot segíti az EnterPRIZE program, amelyet a Generali Csoport 2021-ben hívott életre, és amelyhez a hazai Generali Biztosító is csatlakozott.

Idén a magyar vállalkozások három kategóriában nyújthatják be pályázataikat. A Generali összesen bruttó 15 millió forinttal díjazza a legkiemelkedőbb projekteket:

• Környezetvédelem kategóriában 7 millió forint,

• Munkavállalói jóllét, valamint

• Mikrokörnyezet iránti felelősségvállalás kategóriákban 4-4 millió forint nyerhető el.

Kategóriák rövid bemutatása:

• Környezetvédelem: Olyan vállalkozásokat támogatnak, amelyek hulladékmentes termékek gyártására törekednek, vagy újrahasznosítási, illetve energiahatékonysági fejlesztéseket valósítanak meg.

• Munkavállalói jóllét: Ide azok a cégek jelentkezhetnek, akik dolgozóik és családtagjaik jóllétét elősegítő programokat szerveznek – például egészségmegőrzési kezdeményezéseket, képzéseket vagy szabadidős programokat.

• Mikrokörnyezet iránti felelősségvállalás: Ebben a kategóriában helyi közösségeket támogató kezdeményezésekkel – adománygyűjtések, segélyprogramok, közösségi események – lehet pályázni.

A hazai nyertesek nemcsak pénzdíjat nyernek, hanem automatikusan továbbjutnak a Generali EnterPRIZE nemzetközi megmérettetésére is, és csatlakozhatnak a hazai EnterPRIZE Alumni közösséghez, ahol a jó gyakorlatok megosztása kerül fókuszba.

A tavalyi díjazottak

2024-ben a Környezetvédelem kategória díjazottja a Multifelt Factory Kft. lett, amely organikus gyapjúfilcet gyárt – ezt a hagyományt 1896 óta ápolják. Az elnyert támogatással tovább csökkentették működésük hulladéktermelését.

A Munkavállalói jóllét területén a Neteducatio Kft. bizonyult a legjobbnak. A 7 millió forintos támogatás révén irodájukban egy motivációs és rekreációs pontot hoztak létre, amely a pedagógusok testi-lelki feltöltődését szolgálja, és közösségi térként is funkcionál szakmai programok számára.

Pályázati határidő: 2025. június 30. 23:59

Ne maradjon le! A meghosszabbított határidőnek köszönhetően még van idő jelentkezni a Generali SME EnterPRIZE idei fenntarthatósági pályázatára.

English Summary

The Generali Group has launched the fifth edition of its international EnterPRIZE program, supporting sustainability efforts among small and medium-sized enterprises (SMEs). Hungarian SMEs can apply in three categories–Environmental Protection, Employee Well-being, and Community Responsibility–with a total prize pool of 15 million HUF. The application deadline has been extended to June 30, 2025. Winners will advance to the international EnterPRIZE competition and join a national alumni network for sharing best practices. This initiative aims to promote green transition and social responsibility within the SME sector.