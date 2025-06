Rekordszámú fiatalt ért el az ELTE díjazott programja

forrás: Prím Online, 2025. június 12. 21:27

A Magyar Public Relations Szövetség által alapított PREXA célja, hogy a hazai kommunikációs szakemberek számára iránytűként szolgáljon a legkiválóbb szakmai gyakorlatok bemutatásával és díjazásával. Olyan kezdeményezéseket ismer el, amelyek a bizalomépítést, a hitelességet, a stratégiai gondolkodást és a hatékonyságot helyezik előtérbe.

A díjazottakat egy teltházas, ünnepi gála keretében hirdették ki, ahol az idei évben rekordszámú, 97 pályázat érkezett 15 különböző iparágból, 13 kategóriában. Ezek közül 62 került be a döntőbe a húszfős szakmai előzsűri értékelése alapján. A társadalmi kommunikáció / közérdekű ügyek kezelése kategóriában az ELTE Informatikai Kara aranydíjat nyert a STEMStation@ELTE STEMPont programmal, melyet a zsűri különdíjjal is elismert. Az elismeréseket Molnár Szilvia, a Kar marketingvezetője vette át a díjátadó ünnepségen.

A program célja a STEM-pályák (tudomány, technológia, mérnöki tudományok, matematika) népszerűsítése és a fiatalok pályaválasztási elköteleződésének erősítése volt, különösen a 7–12. évfolyamos diákok körében – kiemelt figyelmet fordítva a lányokra és a hátrányos helyzetű fiatalokra. A kampány keretében országszerte élményalapú eseményeket szerveztek, amelyekkel több mint 43 000 fiatalt szólítottak meg, inspirálva őket és szemléletváltást ösztönözve a digitális jövő felé vezető úton.

Az ELTE Informatikai Kara a hazai felsőoktatási intézmények közül elsőként valósított meg ilyen átfogó, stratégiailag összehangolt kampányt a STEM-területek népszerűsítésére. A Z és Alfa generációt tudatos kommunikációval, valamint a nemzetközi trendekhez illeszkedő, élményközpontú tudománynépszerűsítő programokkal szólította meg.

English Summary

The Faculty of Informatics at Eötvös Loránd University (ELTE) has won the prestigious Gold Award and the Special Jury Prize in the Social Communication category at the PREXA – PR Excellence Hungary Awards. Their program, STEMStation@ELTE STEMPont, is a nationwide initiative promoting STEM careers and talent development among students, especially girls and those from disadvantaged backgrounds. Through interactive, experience-based events, the program reached over 43,000 young people across Hungary. ELTE is the first Hungarian university to implement such a comprehensive, strategically coordinated STEM communication campaign.