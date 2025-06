A Zöld Pokol királya: A Xiaomi SU7 Ultra megdöntötte az elektromos autók körrekordját

forrás: Prím Online, 2025. június 13. 14:53

Ez az impozáns köridő nem csupán mérnöki bravúr, hanem jól tükrözi a Xiaomi EV elköteleződését a csúcsteljesítmény iránt. A rekord mögött a Xiaomi három alappillérre épülő elektromos technológiája áll: a nagy hatékonyságú elektromotor, az intelligens motorvezérlő és a fejlett akkumulátorrendszer. Ezeket egészíti ki a nyomatékvektor-szabályozással működő futómű és az aerodinamikailag optimalizált karosszéria.

Az SU7 Ultra sorozatgyártott változata megőrizte a prototípus hárommotoros konfigurációját, amely két V8-as és egy V6-os elektromos motort tartalmaz. Az összteljesítmény lenyűgöző: 1548 lóerő, 0-ról 100 km/h-ra való gyorsulása mindössze 1,98 másodperc, végsebessége pedig meghaladja a 350 km/h-t.

A versenypálya a technológiai fejlesztések végső teszthelyszíne, ahol a nagy sebesség és a folyamatos terhelés próbára teszi az elektromos hajtáslánc minden elemét. A rekord elérését a Xiaomi EV technológiai kiválóságra, megbízhatóságra és biztonságra irányuló töretlen törekvése tette lehetővé.

A Xiaomi EV nemrég stratégiai partnerségre lépett a Nürburgringgel, és a pálya prémium partnerei közé került. A Grand Prix szakasz egyik kanyarját immár a gyártóról nevezték el, a Xiaomi pedig csatlakozott az Industry Pool csoporthoz is, amely lehetővé teszi számára, hogy új fejlesztéseit közvetlenül a világ egyik legkeményebb versenypályáján tesztelje.

Ez az együttműködés hosszú távon is hozzájárul a Xiaomi EV innovációs törekvéseihez, különös tekintettel az elektromobilitás következő generációját meghatározó, teljesítménycentrikus technológiák gyorsabb fejlesztésére és finomhangolására.

English Summary

Xiaomi EV has set a new milestone with its SU7 Ultra model, achieving a record-breaking lap time of 7:04.957 minutes on the Nürburgring Nordschleife in the electric E-segment category. The production model, equipped with an optional track package, demonstrated its engineering prowess with a three-motor setup delivering 1,548 horsepower and 0–100 km/h acceleration in just 1.98 seconds. This achievement reflects Xiaomi’s commitment to high performance, innovation, and reliability in electric mobility. As a premium partner of the Nürburgring, Xiaomi EV aims to use the track for future testing and development of next-generation EV technologies.