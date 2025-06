Álláshirdetések újratöltve – az AI már a HR-t is forradalmasítja

forrás: Prím Online, 2025. június 13. 21:27

Hogyan alkalmazkodjunk az AI-alapú kereséshez?

A ChatGPT Search, a Google Gemini, a Microsoft Copilot vagy a Perplexity nevű, AI-alapú keresőmotorok terjedésével új korszak kezdődik. Ezek az eszközök nem kulcsszavak, hanem szövegkörnyezet alapján értelmeznek, ezért az álláshirdetéseknek is informatívabbnak kell lenniük. Nem elég megadni a pozíciót és az elvárásokat – fontos a munkakörnyezet, a csapat mérete, a vállalati kultúra és a munkavégzés módjának ismertetése is.

A mesterséges intelligencia akkor tud pontos ajánlásokat adni, ha az interneten elérhető céges információk – weboldal, közösségi média, álláshirdetések – egységesek és összhangban vannak. A konzisztens online jelenlét nemcsak a keresések eredményességét, hanem a cég iránti bizalmat is növeli.

Részletes bemutatkozás = sikeresebb AI-ajánlások

A világos, részletes céges bemutatkozás ma fontosabb, mint valaha. Az AI-rendszerek – például nagy nyelvi modellek – olyan információkból tanulnak, mint a weboldalakon elérhető tudásbázisok, GYIK-ek, blogcikkek vagy útmutatók. Ezek segítik az algoritmusokat abban, hogy megértsék, mivel foglalkozik a szervezet, és milyen értékeket képvisel.

Miben segít az AI az álláshirdetések terén?

Az AI nemcsak a keresést, hanem a hirdetések létrehozását és optimalizálását is forradalmasítja. A nyelvi modellek segítségével könnyebben lehet jól megfogalmazott, világos hirdetéseket készíteni. Ehhez viszont szükséges, hogy a vállalatok pontosan megfogalmazzák céljaikat, és nyitottak legyenek az új eszközök kipróbálására.

A Profession.hu is egy ilyen új megoldást vezetett be, hogy segítsen a kevésbé gyakorlott hirdetőknek. „Sok kis- és középvállalat évente csak egyszer vagy még ritkábban hirdet, ezért nem rendelkeznek kellő tapasztalattal a hatékony álláshirdetések megfogalmazásában” – mondta Tüzes Imre. Az új AI-alapú hirdetésgenerátor leegyszerűsíti a folyamatot: elég megadni az alapadatokat (pozíció, helyszín, elvárt tapasztalat), és az algoritmus gyorsan, érthető, jól megfogalmazott hirdetésszöveget készít, amelyet a cég azonnal közzétehet.

A Profession.hu emellett már AI-alapú szövegellenőrzési rendszert is használ. Ez a nyelvi modell több tucat szabály alapján értékeli a hirdetések minőségét, és több mint 90%-os pontossággal azonosítja a hibákat vagy fejlesztési lehetőségeket. Ez nemcsak javítja a hirdetések színvonalát, hanem lehetővé teszi, hogy az ellenőrzéssel eddig foglalkozó szakemberek magasabb hozzáadott értékű munkákra összpontosíthassanak.

Mi várható a jövőben?

A generatív keresők és AI-alapú toborzási eszközök nem eltörlik a meglévő szabályokat, hanem új szintre emelik azokat. Azok a cégek, amelyek időben elkezdenek alkalmazkodni és kihasználni a mesterséges intelligencia lehetőségeit, hosszú távú versenyelőnyre tehetnek szert.

„Mi a Profession.hu-nál ezen dolgozunk: figyeljük, megértjük és a lehető leghatékonyabban alkalmazzuk az új technológiákat. Célunk továbbra is az, hogy a nálunk megjelenő hirdetések a lehető leghatékonyabban elérjenek az álláskeresőkhöz – akár hagyományos, akár AI-alapú keresést használnak” – hangsúlyozta Tüzes Imre.

English Summary

In recent years, people’s search habits have shifted dramatically, with more users turning to AI-powered tools that understand natural, conversational language. This evolution is reshaping how companies must present themselves online–especially in the job market. Generative search engines prioritize context over keywords, making detailed, consistent employer branding and job descriptions more important than ever. At Profession.hu, AI tools now assist in creating and reviewing job ads, improving their quality and reach. Companies that adopt these technologies early will gain a long-term competitive edge in recruiting.