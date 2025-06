Generatív mesterséges intelligencia a K&H Banknál: túl a technológián

forrás: Prím Online, 2025. június 13. 18:10

Digitális asszisztens, aki valóban segít

A K&H nem egyszerű chatbotot akart létrehozni, hanem egy olyan digitális pénzügyi asszisztenst, aki megbízható, emberközeli és segítőkész banki partnerként támogatja az ügyfeleket.

Hiteltermékek egy perc alatt – teljesen digitálisan

Az idei év legnagyobb előrelépését a hitelezési folyamatok drasztikus felgyorsítása hozta. Ma már nemcsak személyi kölcsön, hanem hitelkártya és folyószámla-hitelkeret is igényelhető, sőt, elérhetővé válik mindössze egy perc alatt – teljesen digitális, papírmentes módon. Ezzel a legfontosabb fedezetlen lakossági hiteltermékek önkiszolgáló formában, automatizáltan érhetők el, ami jelentős lépés a fenntartható működés felé.

A háttérben összetett technológia és ügyfélközpontú fejlesztés

Kate „személyiségének” kialakítását pszichológiai, nyelvészeti és kommunikációs szempontok is alakították. A rendszer képes a felhasználói visszajelzések alapján folyamatosan tanulni és alkalmazkodni, miközben a legmodernebb nyelvi modellek, köztük a generatív mesterséges intelligencia is támogatja működését.

Digitális ökoszisztéma a mindennapokhoz igazítva

Kate ma már nemcsak válaszol, hanem proaktívan segít. Például figyelmeztet egy hitelkártya-részlet esedékességére, vagy akár automatikusan elindítja a fizetést. A cél az, hogy a digitális asszisztens a mindennapi pénzügyek természetes részévé váljon, miközben egyre komplexebb feladatokat is képes legyen elvégezni.

Több, mint bankolás

„A jövőképünk egy olyan digitális ökoszisztéma, ahol a pénzügyi asszisztens nemcsak tranzakciókat végez, hanem komplex élethelyzetekre kínál megoldást. Ha például valaki Győrből Budapestre utazna, Kate nemcsak a jegyvásárlásban és fizetésben segít, hanem akár a taxi rendszámáról is információt nyújt. Ez a szemlélet a banki szolgáltatásokat más iparágak megoldásaival kapcsolja össze, egy új szintre emelve az ügyfélélményt” – fogalmazott Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője.

Mesterséges intelligencia a biztonság szolgálatában

A K&H már most alkalmaz mesterséges intelligenciát a csalásmegelőzés területén is. Az AI-alapú rendszer képes a tranzakciós mintázatokban azonnal felismerni a gyanús tevékenységeket, ezáltal gyors és hatékony védelmet biztosítva az ügyfeleknek.

A következő lépcső: önállóan működő AI-ügynökök

A jövő mesterséges intelligencia-megoldásai önálló feladatvégzést is lehetővé tesznek. Kate már most ebbe az irányba fejlődik: nem csupán egy egyszerű chatbot, hanem egy összetett, magyar nyelven kommunikáló rendszer, amely eligazodik a banki termékek között, képes javaslatokat tenni, pénzügyi folyamatokat kezelni, tranzakciókat indítani és azonnali támogatást nyújtani.

Kate egységesen kapcsolja össze a K&H különböző digitális szolgáltatásait – mobilbank, online platformok, pénzügyi termékek –, így az ügyfelek mindezt egyetlen központi felületen érhetik el.

Elkötelezetten a digitális jövő felé

A K&H Csoport továbbra is elkötelezett a digitális átalakulás mellett. Meggyőződésük, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak a hatékonyságot növeli, hanem új ügyfélélményt is teremt – túlmutatva a korábbi digitalizációs törekvéseken.

Kate számokban

• Az ügyek kétharmadát önállóan kezeli

• 85 000 aktív felhasználó

• Több mint 2,5 millió lebonyolított beszélgetés

• 350 különböző funkció

Legújabb funkciói többek között:

• Rendszeres átutalások módosítása, törlése

• Parkolás indítása

• Csoportos beszedések indítása, módosítása, törlése

• Kártyaadatok megjelenítés e

• Napi utalási limit beállítása

• Ingyenes készpénzfelvétel beállítása

• Tranzakció-igazolás gyorsan és egyszerűen

• Hitelek utógondozásának támogatása

• Hitelkártya-részlet fizetési határidőre való figyelmeztetés – és automatikus végrehajtás

English Summary

The K&H Bank views generative AI not just as a technological innovation, but as a cornerstone for delivering more efficient, personalized customer experiences. Their digital assistant, Kate, already handles two-thirds of customer inquiries independently and supports services like loan applications, credit card management, and financial reminders in just minutes. Beyond traditional banking, Kate is evolving into a proactive, intelligent agent capable of assisting with broader life situations, such as travel planning or bill payments. The bank also leverages AI for fraud prevention and is working toward a fully integrated digital ecosystem that connects financial services with real-world needs. K&H sees AI as a transformative force, offering more than automation–it’s shaping a new, human-centered banking experience.