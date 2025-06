Győrben találkozott a tudomány és az üzleti világ

forrás: Prím Online, 2025. június 13. 13:10

A többnapos program egy jótékonysági koncerttel indult a budapesti Szent István-bazilikában, ahol a Széchenyi Egyetem tíz nemzetközi hallgatója is jelen volt. A konferencia kiemelt témája az akadémiai együttműködés volt: Németh Péter, a HUN-REN Nemzetközi Kiválósági Egyetemi Centrum vezetője képviselte az intézményt, míg dr. Lukács Eszter, a nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettes a magyar egyetemek globális szerepéről tartott előadást, és bemutatta a győri egyetem fejlődési irányait.

A felsőoktatási panelbeszélgetésen hét magyar, öt amerikai és egy kanadai egyetem vett részt. A Széchenyi Egyetem az üzleti szekcióban is képviseltette magát: dr. Kolossváry Tamás, a Győri Innovációs Park vezetője mutatta be az Uni Inno Zrt. tevékenységét.

Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, Pazaurek Piros, Magyarország tiszteletbeli közép-floridai konzulja, Carol Ann Dykes-Logue, a Közép-floridai Egyetem üzleti inkubátorprogramjának korábbi igazgatója és dr. Trunkos Judit, a pennsylvaniai Robert Morris Egyetem adjunktusa a rendezvényen. (Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem)

A fórum zárónapját ismét a győri egyetem rendezte, ahol a résztvevők közelebbről is megismerkedhettek az intézmény infrastrukturális, oktatási, kutatási és innovációs lehetőségeivel. Dr. Lukács Eszter kiemelte, hogy bár a magyar és amerikai felsőoktatási rendszerek között jelentős különbségek vannak, a közös cél a kiválóság és a hallgatói elégedettség. Hangsúlyozta, hogy a Széchenyi Egyetem az egyik legszélesebb ipari kapcsolatrendszerrel rendelkezik hazánkban, amely lehetővé tette az ország egyetlen, fővároson kívüli USA Accelerator irodájának működtetését is.

Pazaurek Piros, az esemény ötletgazdája és közép-floridai tiszteletbeli konzul kiemelte, hogy az Accelerator iroda és a Közép-floridai Egyetem közös programja révén idén tavasszal nyolc magyar vállalkozás – köztük több a Széchenyi Egyetemhez kötődő – vehetett részt Floridában egy üzleti képzésen. Az iroda emellett csereprogramokat is támogat: már fogadtak amerikai hallgatókat Győrben, és hamarosan öt magyar diák utazhat az Egyesült Államokba.

A zárónapon innovációs versenyt is rendeztek az USA Accelerator szervezésében. Magyar vállalkozások mutathatták be ötleteiket amerikai szakértőkből álló zsűri előtt. A fődíjat az ARport Hungary nyerte el, amely kiterjesztett valóság alapú beltéri navigációs és munkafolyamat-menedzsment megoldást fejlesztett. A nyertesek egyéves mentorálásban részesülnek, részt vehetnek az amerikai piacra lépést segítő bootcamp programban, és utazási támogatásra is jogosultak. A különdíjat a WaterSkyBall kapta, amely egy új, úszástudást nem igénylő vízi sportot fejlesztett ki.

English Summary

The fifth Hungarian Summit, aimed at strengthening Hungarian–American higher education and business relations, was hosted this year by Széchenyi István University in Győr. The multi-day forum featured high-level academic and business discussions, including panels on international university cooperation and innovation. A highlight of the event was an innovation competition, where Hungarian startups presented their ideas to an experienced American jury. The winning team, ARport Hungary, offers an AR-based indoor navigation solution and will receive mentoring and support for U.S. market entry. The event also celebrated the success of the USA Accelerator office in Győr, which fosters transatlantic collaborations and student exchange programs.