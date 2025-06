Innováció és két kerék: A BIKE24 és az SAP közös története

forrás: Prím Online, 2025. június 13. 11:36

Zöld mobilitás, óriási választék

A BIKE24 célja a fenntartható közlekedés népszerűsítése. A gyorsan bővülő kerékpáros közösséget 77 ezer termékkel és 800 gyártó kínálatával szolgálja ki egyetlen platformon keresztül. A 2002-ben alapított cég mára kilenc országban van jelen, és több mint 80 országba szállít. Európa egyik vezető online kerékpáros piacterévé vált, amely személyre szabott élményt nyújt a prémium kategóriás termékek iránt érdeklődő vásárlóknak.

A vállalat sikerét nemcsak a széles kínálat, hanem a szakértő ügyféltámogatás és a gyors kiszállítás is erősíti. Ehhez azonban elengedhetetlen volt a háttérrendszerek modernizálása: a korábbi, szigetszerű működés korlátozta a hatékonyságot és az átláthatóságot, az automatikus készletértékelés pedig csak részben működött.

Egyedülálló választék – sokrétű kihívások

A BIKE24 portfóliója a kerékpároktól kezdve az alkatrészeken és ruházaton át egészen az úszáshoz és triatlonhoz kapcsolódó termékekig terjed. Közel 230 000 egyedi cikkszámot kezelnek – hasonló volumen jellemző például a barkácsáruházak kínálatára.

Bár a vállalat vezető szerepet töltött be az e-kereskedelemben, az elavult szoftverarchitektúra és a széttagolt folyamatkörnyezet gátat szabott a további növekedésnek. A rendeléskezelés, az értékesítés, a könyvelés és más üzleti funkciók külön rendszerekben működtek, ami megnehezítette a folyamatok összekapcsolását és optimalizálását.

Átlátható, skálázható működés – SAP S/4HANA Public Cloud-dal

A BIKE24 2022 közepén döntött úgy, hogy korszerű, felhőalapú ERP-rendszert vezet be. A cél egy olyan, teljes mértékben szabványosítható és partnerfüggetlen ökoszisztéma kiépítése volt, amely biztosítja a skálázhatóságot és az átlátható működést. A választás az SAP S/4HANA Public Cloud Editionre esett, melynek bevezetése 2024 szeptemberében zárult le.

A pénzügyi, értékesítési, disztribúciós, logisztikai és anyaggazdálkodási folyamatokat az SAP rendszerbe integrálták. A különféle nem SAP alkalmazásokat pedig az SAP Business Technology Platform (BTP) segítségével kapcsolták össze a fő rendszerrel – jelenleg 88 interfész működik így zökkenőmentesen.

Átalakulás silókból egységes rendszerbe

„Nem pusztán egy rendszert cseréltünk le – átalakítottuk a teljes működésünket” – hangsúlyozta André Melzer, a BIKE24 digitális termékekért és technológiáért felelős vezetője. A modernizáció nemcsak technológiai kihívás volt, hanem a folyamatok újragondolását is megkövetelte, figyelembe véve a tőzsdei jelenlétből fakadó megfelelési kötelezettségeket is.

Az integráció nemcsak az SAP-rendszert érintette, hanem a harmadik féltől származó megoldásokat is hozzá kellett igazítani, hogy biztosított legyen az adatok egységes áramlása. Ennek eredményeként a beszerzés, a logisztika és a pénzügy egyetlen rendszerben, átlátható módon működik, a korábbi, elszigetelt struktúrákat pedig teljesen felszámolták.

ERP az adatvezérelt döntések szolgálatában

Az új rendszer bevezetésével a kontrolling csapat most már egyetlen gombnyomással elkészítheti az anyagértékeléseket, megfelelve a szabályozási követelményeknek, miközben a teljes adatkörnyezet is átláthatóbbá vált.

„Az átlátható működés kulcsfontosságú nemcsak a napi ügymenetben, hanem a skálázás és a versenyképesség szempontjából is” – hangsúlyozta Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója. – „A BIKE24 példája jól mutatja, hogy egy ERP-bevezetés nem pusztán technológiai váltás, hanem lehetőség a folyamatok újratervezésére, az adatalapú működés kialakítására és a további automatizálás révén új versenyelőnyök megszerzésére is.”

English Summary

BIKE24, a leading German online retailer specializing in cycling products, serves a rapidly growing community of biking enthusiasts with over 77,000 items from 800 manufacturers. To support its expansion and streamline operations, the company replaced its outdated, siloed systems with SAP S/4HANA Public Cloud. This transformation enabled fully integrated finance, logistics, and procurement processes, allowing for real-time data access and automated inventory valuation. The implementation also leveraged SAP Business Technology Platform to connect 88 interfaces, ensuring seamless integration with third-party tools. As a result, BIKE24 now operates with greater efficiency, transparency, and scalability to meet both compliance and customer demands.