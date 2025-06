Jövőálló munkahelyek, valós tudás – Ezt hozta a Business Fest 2025

forrás: Prím Online, 2025. június 13. 19:54

A Business Fest 2025-nek június 12-én az ELTE Lágymányosi Campusa adott otthont. Az idei év különlegessége, hogy a rendezvény a KKV Festtel bővült, így 20 szakmai szekcióval és 15 színpaddal várta az üzleti élet iránt érdeklődőket. A témák között szerepelt a Magyar Űrhajós Program kulisszái, a kompetenciaalapú karrierépítés térnyerése, valamint egy hiánypótló munkaerőpiaci tanulmány is.

A fesztivál egyik nyitóbeszélgetésén Dr. Zöld-Nagy Viktória, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, Berta Péter, a WHC Csoport ügyvezetője és tulajdonosa, valamint Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója mutatták be a WHC és az Oeconomus közös munkaerőpiaci tanulmányát. A tanulmány gyakorlati iránytűként szolgálhat cégeknek és döntéshozóknak egyaránt.

Berta Péter hangsúlyozta: „A munkaerőhiány szinte minden iparágat érint, ezért a megoldásokra kell koncentrálnunk. Jelentős lehetőségek rejlenek például a részmunkaidős foglalkoztatásban, ami Nyugat-Európában már bevett gyakorlat, nálunk viszont még mindig csak a munkavállalók 6-7%-át érinti. Fontos az is, hogy a munkavállalók megtartására fókuszáljunk. Kutatásunk szerint a dolgozók 83%-a örülne mentorprogramnak, amely támogatja az új kollégák beilleszkedését. Ezek olyan eszközök, amelyeket érdemes beépíteni a vállalati gyakorlatba, és amelyekhez az állami támogatás is komoly lendületet adhat.”

A Talentpool by WHC színpadon a jövő munkavállalóiról beszélgettek Bán Zoltán (MOL), Erdei Katalin Éva (Richter Gedeon) és Göltl Viktor (WHC). A szakértők egyetértettek abban, hogy míg korábban a diploma jelentette a biztos jövőt, ma a kompetenciák és a tanulási képesség válnak kulcsfontosságúvá. Göltl Viktor így fogalmazott: „A jelenlegi feszes munkaerőpiacon nem a végzettség, hanem a problémamegoldó képesség és a fejlődési hajlandóság számít igazán. Azok a cégek lesznek sikeresek, amelyek nemcsak papírt keresnek, hanem a valódi tehetséget ismerik fel és képezik tovább házon belül.”

A délutáni program egyik csúcspontja a Magyar Űrhajós Programról szóló beszélgetés volt. Benkucs László (Külgazdasági és Külügyminisztérium) és Göltl Viktor beszéltek Kapu Tibor űrhajós hároméves, intenzív felkészítéséről. A második magyar űrhajós 30 tudományos kísérletet végez majd 10 tudományterületen, 450 kilométeres magasságban.

A WHC Csoport 2019 óta stratégiai partnere a HR Festnek, így a Business Festnek is, amely idén különösen fontos mérföldkő volt a vállalat életében. A 35. évfordulóra időzített márkamegújulás részeként a WHC hét különböző szakterületre specializálódott üzletága – például a fizikai vagy szellemi munkaerő-kölcsönzés, diák- és nyugdíjas szövetkezeti foglalkoztatás, nemzetközi toborzás, bérszámfejtés – önálló arculatot és márkanevet kapott. A friss arculatot elsőként a Business Fest látogatói ismerhették meg.

English Summary

The 2025 Business Fest in Budapest brought together nearly 7,000 professionals to explore solutions to Hungary’s pressing labor market challenges. A key message was the shift from traditional degrees to real-world skills, tapping into underutilized labor reserves, and the growing importance of workplace mentoring. Experts from WHC Group, in collaboration with policymakers and economists, presented a comprehensive labor market study highlighting the benefits of part-time employment and competence-based hiring. WHC also used the event to unveil a full-scale brand transformation, celebrating its 35th anniversary. Discussions ranged from the future of work to Hungary’s space program, illustrating the broad scope of innovation shaping tomorrow’s workforce.