Podcastreklám szabályosan – megjelent az első átfogó útmutató

forrás: Prím Online, 2025. június 13. 09:55

A podcast egyre fontosabb szerepet tölt be a hirdetői médiamixben. Bár a podcastokra is vonatkoztak korábban bizonyos jogszabályok, a marketingcélú megjelenések körül számos értelmezési bizonytalanság volt. Ennek feloldására az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) és az IAB Hungary közös munkacsoportja kidolgozott egy átfogó útmutatót, amelyet a június 12-i Business Fest rendezvényen mutattak be.

Az útmutató célja, hogy jobban átláthatóvá tegye a podcastok, mint reklámhordozók szerepét, lehetőségeit és a rájuk vonatkozó szabályozási kereteket. A kiadvány nem pusztán szerkesztett tartalomként kezeli a podcastot, hanem mint a kereskedelmi kommunikáció egyik lehetséges eszközét.

„Fontos számunkra, hogy a hallgatók mindig tisztán felismerhessék, ha egy tartalom fizetett megjelenés (reklám), és meg tudják különböztetni az organikus, szerkesztői tartalmaktól. Az állásfoglalás kialakításakor figyelembe vettük a hatósági gyakorlatokat, bírósági döntéseket, az ÖRT eddigi véleményezéseit és a nemzetközi példákat is. Ez az útmutató tehát általános iránymutatásként szolgál a piaci szereplők számára, de mindig az adott eset körülményei döntik el, hogy egy reklám megfelel-e a szabályoknak” – emelte ki Gerendi Zsolt, az ÖRT főtitkára.

Az IAB Hungary még másfél éve indított szakmai egyeztetést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) és a Gazdasági Versenyhivatallal (GVH), hogy közösen tisztázzák, milyen jogi és üzleti keretek között értelmezhető a podcast mint új médiatípus. Az együttműködés eredményeként született meg az új útmutató, amelyet a hatóságokkal közösen véglegesítettek.

„Célunk egyértelmű, következetes ajánlások megfogalmazása volt, amelyek segítik a szakmát abban, hogy jogszerűen és etikusan helyezhessenek el reklámokat a podcastokban. A szabályozott hirdetési gyakorlat nemcsak jogi szempontból elvárás, de hozzájárul a podcast médium hitelességéhez is. Ez védi a hallgatókat, növeli a hirdetőkbe vetett bizalmat, és hosszú távon fenntarthatóvá teszi a piacot” – mondta Román Balázs, az IAB Hungary Audió Munkacsoportjának vezetője.

A kiadvány részletesen összegyűjti a podcastkészítésre és reklámcélú használatára vonatkozó jogszabályokat, irányelveket, és meghatározza az audiotartalmaknál alkalmazott legfontosabb fogalmakat, szakkifejezéseket is. Az utolsó – egyben leghosszabb – fejezet gyakorlati példákon, kérdés-válasz formában mutatja be a podcastreklámozás helyes módját.

English Summary

The Podcast Advertising Placement Guide, jointly released by the Hungarian Self-Regulatory Advertising Board (ÖRT) and IAB Hungary, provides clear guidance on how advertising can be lawfully and ethically integrated into podcast content. As podcasts increasingly become part of the media mix, the guide helps clarify the legal boundaries and best practices around branded content, sponsorships, and advertising. It aims to ensure that listeners can easily distinguish between paid promotions and editorial content. The guide is based on national regulations, legal precedents, and international examples, offering a practical framework for advertisers, creators, and agencies alike. It is now available on ort.hu and iab.hu.