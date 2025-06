Újabb médiaszolgáltatók estek el a korhatár-besoroláson

forrás: Prím Online, 2025. június 13. 16:25

A két rádióműsor esetében a műsorszámokat a III. korhatári kategóriába (12 éven aluliaknak nem ajánlott) sorolták be, holott azok tartalma a IV. kategóriába (16 éven aluliaknak nem ajánlott) esett, így azokat csak 21 óra után lehetett volna sugározni.

A Best Radio Kft. által működtetett 103,9 Best FM csatornán 2024. december 27-én reggel 8:30-kor, délután 16:30-kor, valamint december 29-én 7:40-kor leadott „Csak 10 perc” című műsorban közvetett és közvetlen szexuális utalások hangzottak el. A tartalom feldolgozása nem volt megfelelő a 12–16 éves korosztály számára. A helytelen korhatári besorolás és időzítés miatt a Médiatanács három jogsértés megállapítását követően összesen 150 ezer forint bírságot szabott ki a médiaszolgáltatóra.

A Base FM-et működtető LBK Base Kft. március 4-én 8:15-kor sugározta a „Siss” című zeneszámot, amely obszcén kifejezéseket, szexuális tartalmat és kábítószer-használatra utaló elemeket tartalmazott. A dal a súlyosabb, IV. korhatári kategóriába tartozott volna, de ezt nem jelezték. A testület emiatt 600 ezer forintos bírságot szabott ki a rádióra, továbbá a visszaesés miatt a vezető tisztségviselőre is 25 ezer forint büntetést rótt ki. Emellett a rádiónak kötelező a jogsértés tényéről szóló közlemény közzététele is.

A cseh joghatóság alá tartozó Filmcafe (Hungary) május 5-én 16:15-kor vetítette az „Utánunk a tűzözön” című filmet korhatárjelölés nélkül. A magyar szabályok szerint a műsorszám a IV. kategóriába tartozik a benne szereplő erőszakos jelenetek, naturalisztikus ábrázolás és durva nyelvezet miatt, így azt csak 21 óra után lett volna szabad adásba tenni. A szabálysértés miatt a Médiatanács értesítette a cseh médiahatóságot (RRTV), és kérte a szükséges lépések megtételét.

English Summary

Two Hungarian commercial radio stations were sanctioned by the National Media and Infocommunications Authority (NMHH) for incorrectly classifying program content by age category. In both cases, content suitable only for those over 16 was aired under a 12+ rating, and outside the legally allowed time frame. One station received a total fine of HUF 150,000, while the other was fined HUF 600,000, with an additional penalty for its executive. In a separate case, the NMHH reported a Czech-licensed broadcaster for airing violent content without age classification during daytime hours.